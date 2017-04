Lineas konsert for Svein Ove vekker oppmerksomhet

Linea M. Midtbø Helgestad (12) fra Raudeberg og ALS-rammede Svein Ove Falkevik er gode venner. Siden Svein Ove fikk muskelsvinnsykdommen ALS har Linea ønsket å gjøre noe for å hjelpe bestevennen.

Løsningen ble en stor støttekonsert til inntekt for ALS-forskning. Sykdommen har så langt ingen kur.

Vennskapet mellom Linea og Svein startet for flere år siden, da Svein jobbet på BRIO i Måløy. Sykdommen har ikke forandret på det.

– Svein og jeg har alltid vært gode venner, og gode venner hjelper hverandre, sa Linea, til Fjordenes Tidende da nyheten om konserten ble kjent.

Nå har også nasjonale medier fattet interesse for den unge jenta somhar lyst å hjelpe. I en lengre reportasje forteller de om vennskapet mellom Svein Ove og Linea, og planene for konserten. Du kan lese reportasjen og se innslaget her.

Støttekonserten går av stabelen lørdag 20. mai i Samfunnshallen i Vågsøy, og sammen med foreldrene er tolvåringen godt i gang med planleggingen.

En rekke lokale artister står på Lineas ønskeliste over hvem hun håper vil synge under innsamlingskonserten.

– Alt blir på dugnad, og så langt har alle jeg har snakket med vært positive til konserten min, sier tolvåringen.