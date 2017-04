Rakk ikke å få med Kinn i tilrådingen

– Departementet er kjent med at det fortsatt er kommuner som er i prosess for å se på muligheten for å etablere større og sterkere kommuner. Flora og Vågsøy er enige om en intensjonsavtale for sammenslåing av de to kommunene. Bremanger, som ligger mellom de to kommunene, har ikke ønsket å delta i forhandlingene om sammenslåing, men har vært til stede som observatør, heter det i stortingsproposisjonen som Jan Tore Sanner (H) la fram onsdag.

Flora gjorde sitt endelige vedtak så sent som mandag denne uken og Kinn kommune er dermed ikke en del av statsrådens liste over kommunesammenslåingene han tilrår Stortinget å gjennomføre i juni.

– Det er fremdeles en sterk dynamikk i kommunereformen og etter at proposisjonen gikk i trykken er det to kommuner som har gjort gjensidige vedtak: Flora og Vågsøy og vi vet at det også er andre steder hvor det fremdeles pågår samtaler, uttalte Jan Tore Sanner på dagens pressekonferanse.

De tre sammenslåingene i Sogn og Fjordane som kommunal- og moderniseringsdepartetet tilrår i proposisjonen er:

Selje og Eid

Førde, Naustdal, Gaular og Jølster

Sogndal, Balestrand og Leikanger

Balestrand og Leikanger er to av totalt elleve kommuner som departementet foreslår å sammenslå selv om kommunene selv har sagt nei. Departementet nevner ikke bruk av tvang i Bremanger og Vanylven i sin tilråding.

Les hele stortingsproposisjonen fra kommunal- og moderniseringsdepartementet her.