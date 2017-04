Innfører avgift på hamnene i kommunen

Rådmann Andreas Christian Nørve opplyser at kommunane i lova gjeve ansvar og mynde vedrørande hamn og farled som Vanylven kommune til no enten har finansiert gjennom andre budsjett eller ikkje kunne oppfylle grunna manglande finansiering og arbeidskapasitet.

Han forklarer at Vanylven kommune er ei av eit fåtal kystkommunar som ikkje har innført hamneavgifter for å dekke utgiftene dei har for å oppfylle krava i lov om hamn og farvatn.

Med bakgrunn i dette fattet formannskapet i Vanylven nyleg følgjande vedtak:

1. Administrasjonen får i oppdrag å kunngjere at arbeidet med forskrift om anløpsavgift og regulativ/prisliste for hamnebruk i Vanylven kommune vert starta opp. Merknader skal vere skriftlege. Merknadsfristen vert sett til 30 dagar frå kunngjeringstidspunktet.

2. Administrasjonen får i oppdrag å legge fram sak for formannskapet med utkast til forskrift og prisliste for hamnebruk i Vanylven kommune, i tillegg legge fram forslag til framtidig organisering av hamneforvaltninga, så snart merknadsfristen under punkt 1 har gått ut.