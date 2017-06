Dette skjer i helgen

Kretsligaen, menn

Skavøypoll sikret seg årets første seier da de snudde 1-2 til 3-2-seier mot Bremanger sist helg. I morgen er det igjen duket for kamp på Skavøypoll stadion når vertene tar i mot serieleder Stryn. Stryn vant 4-2 borte mot Florø2 sist helg.

Eid tok også en etterlengtet seier sist helg da de slo Dale 3-0 på hjemmebane. Kristian Lefdal var endelig tilbake på scoringslisten og han og lagkameratene bør ha gode muligheter til å følge opp Dale-seieren når de tar turen til Høyanger lørdag. Høyang ligger sist på tabellen og tapte mandag 1-4 borte for Sogndal2.

Bremanger -spillerne var svært skuffet etter 2-3-tapet for Skavøypoll sist og håper å revansjere dette i helgens serierunde. Utfordringen er imidlertid tøff når de i morgen tar turen til Vik for møtet med et hjemmelaget som står uten poengtap så langt. Vik slo Tornado Måløy 3-2 sist helg.

Tornado Måløy spiller først mandag når de er vertskap for Førde2. TMFK-trener Jon Georg Rutledal uttalte etter Vik-tapet at Førde2-kampen er et oppgjør Vågsøy-laget langt på vei må vinne. Gjør de det klatrer de forbi Førde2 på tabellen. Førde-rekruttene tapte 2-5 for Årdal mandag.

Andre kamper: Dale - Florø2 (fredag) og Årdal - Sogndal2 (mandag)

5. divisjon, menn

Selje hadde en tøff langhelg sist med to kamper på fire dager. Storseier over Balestrand ble etterfulgt av et stortap for Stryn2. Søndag tar Selje imot tabellnabo Jølster på Selje idrettspark. Jølster tapte 2-3 for Balestrand sist helg.

Andre kamper: Syril - Stryn2 (søndag), Balestrand - Bjørn (tirsdag) og Fjøra2/Sogndal3 - Gaular (tirsdag)

I Hordaland klatret Tornado Bergen helt til topps på 5. divisjonstabellen da tidligere Tornado Måløy-angriper Joachim Raknes Forthun avgjorde bortekampen mot Fitjar med sin 4-3-scoring like før slutt. Nordfjordingene har spillefri i helgen og spiller sin neste kamp på tirsdag hjemme mot Askøy.

Andre kamper: Stord2 - Halsnøy (fredag), Søfteland - Fitjar (lørdag), Lyngbø2 - Solid (søndag), Trio - Fri (søndag) og Stord2 - Nordnes (tirsdag)

6. divisjon, menn

Etter en begredelig innledning på sesongen resultatmessig håper Åheim/Stadlandet på årets første poengfangst når de åpner sesongen på grasbana på Åheim i kveld. Motstander er Hasundgot som står med seks poeng på like mange kamper så langt.