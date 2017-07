Her kan du vinne billetter til neste års rockefest

Alt du trenger å gjøre for å delta i fotokonkurransen er å merke Malakoff-bildene dine med #fjtno på Instagram. Husk at du må ha åpen profil for at vi kan se bildene dine. Hvis du ikke har Instagram, kan du sende bildene dine på e-post til fjt@fjt.no.

Siste frist for å sende inn bilder er onsdag 26. juli og den heldige vinneren blir kåret kort tid etter.