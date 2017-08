Høy fart og ekstremkjøring irriterer båtfolket

En ny undersøkelse som er gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at 25 prosent av de som eier båt i Sogn og Fjordane svarer at de opplever dette av og til. 3 prosent mener dette skjer ofte.

- Ikke alle finner den ”roen” de skulle ønske. Høy fart, støy og kjører for nærme - er flere momenter som irriterer store deler av båtfolket, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Redningsselskapet og Gjensidige er derfor opptatt av at de som ferdes på sjøen tar sikkerhet på alvor og forholder seg til hverandre på en god måte. Det betyr at de som kjører raske båter tar ekstra hensyn til de mykere trafikantene på sjøen.

- Vi ønsker at fleste mulig skal skaffe seg kompetanse før de setter seg i en båt. Vi ser helt klare tendenser til at motorstørrelse og fart har økt betydelig de siste fem til ti årene, sier kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet.

Etter at det ble lov å bruke vannscooter har dette også blitt et mulig problem for mange.

- Vannscootere holder ofte på nær land, og da er det viktig å være ekstra observant med tanke på badende. Dessuten er det viktig å huske på at fartsgrensen her er fem knop - også for vannscootere, sier Voll.

Alle er nok ikke klar over at de kan være en plage for andre.

- Senk farten og ta hensyn til omgivelsene. Da blir det sikrere og ikke minst, mye hyggeligere for alle som oppholder seg på sjøen, sier Voll.