Studenter kan droppe innboforsikring

Mange studenter flytter i disse dager for første gang inn i egen hybel eller leilighet. Da er det selvsagt mye å tenke på. Men stort sett trenger ikke studentene å ligge våken og tenke på innboforsikringen, heter det i en pressemelding.

– Vi får mange henvendelser fra studenter som er i tvil om behovet for egen innboforsikring om høsten, sier Arvid Steen, pressekontakt i Tryg Forsikring.

Han legger til:

Kjenner du noen som er på utkikk etter hybel? Her er noen tips I forbindelse med samordnet opptak til universiteter og høyskoler kommer tusenvis av unge forbrukere inn i et presset leiemarkedet, og da er det lett å bli utnyttet.

– Det er først når du endrer den folkeregistrerte adressen at du må tegne en egen innboforsikring. I et studentkollektiv kan dermed ulike regler gjelde for beboerne, avhengig av hvilken adresse de er registrert på i Folkeregisteret, sier Steen.

– Selv om du kjøper egen leilighet, vil de medbrakte eiendelene dermed dekkes av dine foreldres innboforsikring om du ikke endrer folkeregistrert adresse. Egen innboforsikring trenger du kun for nye ting du skaffer deg til den nye leiligheten, dersom du endrer folkeregistrert adresse eller flytter til et studiested utenfor Norden, forteller Arvid Steen.

Ikke glem de andre forsikringene

Når det gjelder andre typer forsikring enn innbo, så er man ikke lenger dekket i det øyeblikket man flytter ut hjemmefra, selv om det er til midlertidig bolig.

– Vi anbefaler at alle studenter har reiseforsikring og ulykkesforsikring i tillegg til innboforsikring. De fleste forsikringsselskap har egne forsikringspakker for ungdom. De er verdt å sjekke ut, sier Arvid Steen i Tryg Forsikring.I tillegg anbefaler Tryg at studenter vurderer en uføreforsikring.

Kanskje litt kjipt å betale

Som student har mange en stram økonomi og Steen har forståelse for at forsikring kommer litt ned på prioriteringslisten.

– Forsikring kan nok oppfattes som litt kjedelig og kan føles unødvendig. Det er når skaden har skjedd at man skjønner at forsikring er lurt. Trygs råd er at ungdom som begynner å studere tenker litt på å forsikre seg mot alskens uhell og skader som kan oppstå.

– Jada, vi i forsikringsbransjen maser litt om dette, men vi har sett utallige studenter stå på bar bakke fordi de ikke har de rette forsikringene. Ta med forsikring i de faste utgiftene. En forsikring er et trygt sikkerhtesnett mot å slippe å komme i dypt økonomisk trøbbel som start på voksenlivet. De fleste forsikringsselskaper har egne forsikringspakker for ungdom, sier Arvid Steen i Tryg Forsikring.