Derbyhelg i Nordfjord

Kretsligaen, menn

Det er duket for to lokaloppgjør i Nordfjord denne helgen. På Skavøypoll stadion tar hjemmelaget imot Tornado Måløy til det som er et svært viktig oppgjør i kampen om å overleve i Kretsligaen. Skavøypoll ligger for øyeblikket på nedrykksplass, men kan passere tre lag og krype helt opp i ryggen på Tornado Måløy med seier lørdag (SIL kan i teorien passere TMFK på tabellen, men må da vinne kampen med åtte mål). Etter å ha åpnet høstsesongen med to strake seiere har det blitt to strake tap på Skavøypoll som sist tapte 2-3 i Årdal.

Tornado Måløy har også de to strake tap i Kretsligaen. Sist ble A-lagsspillerne på Florø2 avgjørende da de returnerte fra Måløy stadion med tre poeng. I oppgjøret fikk Thor-Aage Pleym Evensen sitt femte gule kort for sesongen. Han spiller derfor ikke mot Skavøypoll.

Det omvendte oppgjøret mellom lagene, 16. mai, endte 2-2 etter at Skavøypoll utliknet på overtid ved Børge Yndestad.

Det andre Nordfjord-derbyet lørdag spilles på Eid stadion der serielederne fra Stryn kommer på besøk. Eid har to strake firemålsseiere og hadde få problemer med å beseire hjemmesterke Bremanger (6-2) sist helg. Oppgjøret 16. mai mellom lagene endte med 6-1-seier til Stryn og rødtrøyene har faktisk vunnet de fjorten (!) siste oppgjørene mellom lagene. Sist Eid-seier kom tilbake i 2009. Stryn kommer til lokaloppgjøret etter to storseiere på hjemmebane, sist ble det 8-2-seier over Dale.

Også Bremanger skal i aksjon lørdag. De møter Florø2 på bortebane og må klare seg uten Eirik Rylandsholm som fikk rødt kort i 2-6-tapet for Eid sist. Florøs A-lag spiller forøvrig hjemme mot Tromsdalen søndag.

Andre kamper: Vik - Årdal (fredag), Dale - Høyang (fredag) og Førde2 - Sogndal2 (søndag).

6. divisjon, menn

Åheim/Stadlandet gjør et nytt forsøk på å sikre seg årets først borteseier når de reiser til Ørsta kommune fredag for møtet med Åmdal. For samarbeidslaget som ligger nest sist på tabellen blir imidlertid utfordringen stor ettersom Åmdal topper avdelingen.

3. divisjon, kvinner

Tornado Måløy spilte 1-1 hjemme mot Balestrand i høstens første seriekamp sist helg. I kveld er det duket for en ny damekamp på Måløy stadion når Høyang kommer på besøk. Høyang er nummer 2 på 3. divisjonstabellen og damene fra industribygda vant 5-0 borte mot Studentspretten i sist kamp.

Andre kamper: Studentspretten - Kaupanger2 (mandag)