Har slått fjorårets bobilrekord

– Interessen for å investere i camping på hjul fortsetter å øke fra et allerede skyhøyt nivå. Sett i lys av at også 2016 ble et rekordår for bransjen, er utviklingen enda sterkere enn vi hadde forventet, sier Bengt Heggertveit, konsernsjef i forhandlerkjeden Ferda.

Etter utløpet av september er det i 2017 registrert 3200 nye bobiler og 2661 campingvogner her i landet, ifølge en oversikt fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). For hele 2016 var de tilsvarende tallene henholdsvis 3052 og 2607.

– En god del kjøper bobil og campingvogn også på senhøsten og vinteren, så før 2017 er omme vil nok salgstallene ha økt med ytterligere noen hundre enheter, sier Heggertveit.

Frister flere brukergrupper

I september alene kjøpte nordmenn 236 bobiler og 134 campingvogner.

– Dette månedsresultatet vippet oss over fjorårets totalsalg. Sett i forhold til samme tid i fjor ligger bobilsalget nå over 20 prosent foran de ni første månedene av 2016, mens salget av campingvogner ligger drøyt 10 prosent over, sier Geir Holm, generalsekretær i Norges Caravanbransjeforbund (NCB).

Hytte på hjul er blitt trendy blant langt flere brukergrupper enn før, ifølge Holm. Han mener veksten over tid har sammenheng med at frihet, stor rekkevidde, god komfort og tilgang til nye opplevelser er verdier som appellerer til mange nordmenn.

– Tre av fire legger bobilferien til Norge, så det bidrar også positivt til campinginteressen at det mange steder i landet legges bedre praktisk til rette for rast, parkering og servicefunksjoner. Det forenkler turen, selv om mye fortsatt må gjøres på dette feltet.

Aldersgrupper velger ulikt

Rogaland, Hordaland og Nordland er fylkene med flest bobileiere, men veksten omfatter mesteparten av landet.

– Med åtte avdelinger fordelt på seks fylker er vi den største forhandleren målt i antall utsalgssteder, og ser en sterk utvikling i alle landsdeler, sier Bengt Heggertveit i Ferda.

I valget mellom bobil og caravan er det stor forskjell på aldersgruppene.

– De godt voksne utgjør fortsatt den tyngste gruppen blant bobil-kjøperne. Yngre familier velger oftere campingvogn, der prisene starter på et betydelig lavere nivå, sier Heggertveit.