– Arnfinn Kolerud skriver om penger uten å moralisere. «Snillionen» er en morsom og dyptloddende barnebok om hva rikdom kan gjøre med folk, heter det i anmeldelsen.

I kø for «Snillionen» Mange hadde ventet på at Arnfinn Koleruds nyeste bok skulle komme til bokhyllene på Notabene.

Boken kom ut tidligere i høst og er Koleruds åttende i rekken. Handlingen er satt til en liten bygd som kan minne om Flatraket. Når hovedpersonen Frank og moren hans vinner i Lotto, vil han gjerne ha tennisbane og svømmebasseng. Men Mor er redd han skal bli bortskjemt. Hun lover i stedet bort en million kroner til den snilleste personen i bygda. Lokalavisa får nyss i konkurransen og omtaler premien som «Snillionen».

Moren til Frank håper at konkurransen skal gjøre bygda godt, men slik går det ikke. Gjennom boken viser det seg at folk gjør mye rart for penger.

Snillionen er en barnebok, selv om Kolerud ikke helt er enig i den beskrivelsen. Hvis han selv fikk bestemme, ville det ikke vært noen aldersgrense på bøker.

Forfatteren mener voksne vil ha minst like stor glede av Snillionen, som det barn vil.

– De voksne forstår humoren bedre. Barna sitter bare og ser forundret på meg, mens pensjonistene flirer. Jeg har også stor glede av barnebøker, selv om jeg snart er 50 år, har han tidligere uttalt til Fjordenes Tidende.

NRKs bokanmelder skriver også at «Snillionen» passer for deg som er 9 år eller mer, som liker å lese og som skulle ønske du vant 24 millioner kroner!