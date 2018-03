Jobber med å samle opp utslippet

Nye artikler

I morgentimene lørdag fikk Fjordenes Tidende flere tips om et utslipp ved Pelagia i Måløy.

Utslippet var fremdeles synlig i havnebassenet i Måløy rundt klokka 11.

Regionleder ved Pelagia Gunnar Domstein kan fortelle at dette ikke dreier seg om fett fra en båt, men at det er litt rogn som har lekket ut i sjøen.

– Vi har folk i arbeid nå med å få det samlet opp og få det det vekk, så det vil snart være borte.

- Hvordan havnet dette i sjøen?

- Det er rogn som har ligget i området rundt fabrikken ved rognproduksjon, men nå jobber vi med å få det bort. Vi legger også ut en lense for sikkerhets skyld, for at det ikke skal bli mer, sier Domstein, som forsikrer om at alt er under kontroll.