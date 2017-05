Linea og Svein har samlet inn nærmere en halv million

Det var duket for en folkefest da 680 personer var samlet i Samfunnshallen under ALS-konserten lørdag kveld.

Det er tolv år gamle Linea M. Helgestad fra Raudeberg som har tatt initiativet til konserten. Hun har drømt om å arrangere en konsert for sin gode venn Svein Ove Falkevik helt siden hun for noen år siden fant ut at han hadde blitt rammet av sykdommen ALS.

Lørdag kveld ble drømmen gjort om til virkelighet for den driftige tolvåringen, som med hjelp fra foreldrene sine har fått til en konsert der alt har blitt arrangert på dugnad.

– Det var godt at vi endelig fikk arrangere konserten. Nå lurer jeg på hva jeg skal gjøre neste gang, smiler Linea.

Målet med ALS-konserten var å samle inn penger til forskning på sykdommen, ettersom man foreløpig ikke vet om noen medisin som kan stoppe utviklingen av ALS.

De siste ukene har en rekke lokale bedrifter også støttet ALS-saken med penger. Lotto-millionær Beate Jensvoll fra Måløy har også bidratt med hele 200.000 kroner.

Sluttbeløpet på innsamlingen var lørdag kveld på hele 460.000 kroner.

– Det er helt enestående. Og hele arrangementet har jo vært en folkefest, sier Svein Ove Falkevik etter konserten.

Initiativet fra Linea har fått oppmerksomhet rundt omkring i hele landet. Under ALS-konserten lørdag var også to representanter fra ALS-stiftelsen til stede i Samfunnshallen for å takke Linea og foreldrene for det de har fått til.

Linea ville også gi Svein Ove Falkevik en uforglemmelig konsertopplevelse, og en rekke lokale artister har stilt opp på dugnad for å bidra til nettopp dette.

Utfordrer andre

– Vi håper andre kommuner kan ta stafettpinnen videre, sier Svein.

Han takker Linea, artistene og alle andre som har bidratt til den store dugnaden.

– Vi har ikke fått et eneste "nei" underveis. Det har vært helt fantastisk, og jeg kan ikke få takket folk nok, legger han til.

Linea og Svein har også utfordret NRK på at neste nasjonale innsamlingsaksjon skal gå til forskning på ALS.

Fullt hus

Ronny Silden Totland i Nordfjordhallen forteller at arrangementet er det største de har hatt noensinne.

– Det har vært fullt hus i kveld. Vi tenkte først at vi var heldige hvis vi fikk fylt amfiet, så dette har gått over alle forventninger, sier han.