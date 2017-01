Svenn-Petter Kjerpeset



Alder: 55 år

Sivilstand: sambuar.

Yrke: senioropratør Silgrain Elkem Bremanger

Bustad: Hauge, Bremanger

– Kva er du mest oppteken av?

– Friluftsliv og fjellturar, spesielt i Ålfotområdet og Vetvika. Gjegnen som ligg 1670 meter over havet er alltid like eins og sjå. Frå turane tek eg omlag 50.000 bilete i året, som eg legg på Facebook, Instagram, og Youtube under Bremanger kommune friluftsliv.

– Kva gjer du på fritida?

– Er med i Keipen turlag, blant anna som turleiar og på merking av stiar. Er nestleiar i turlaget. Elles blir det hytteturar i Ålfotbreen-området. Favoritthytta er Gjegnabu som tilhøyrer Flora turlag. Det blir også ein del teltturar. I fjor vart det til saman omlag 132.000 høgdemeter som tilsvarar omlag 15 turar til Mount Everest og rundt 200 mil.

– Kven beundrar du?

– Eg beundrar helsepersonell. Dei som tek vare på eldre, sjuke og dei som elles treng tilsyn eller hjelp.

– Kva er det beste med heimstaden din?

– Heile Bremanger kommune frå hav til bre. Flott natur, nei fantastisk natur! Det beste er å kunne stå på ski ned Ålfotbreen for så å bade på Grotlesanden nokre timar seinare ein dag i juli.

– Kva står på di framside av Fjordenes Tidende?

– Ålfotbreen er i kraftig vekst.

– Kva ville du ha gjort om du var ordførar for ein dag?

– Snakka med Gloppen og Flora om intensjonsavtale med Bremanger kommune. Den nye kommunen skulle fått namnet Firda kommune.

– Kva kulturoppleving hugsar du best?

– Konserten i Vetvika. Supert vêr og flott musikk av Tupelo. Då var det heilt greit at halvliteren kosta 100 kr.

– Kva har du på nattbordet?

– Liverpool-lampe, mobil, vassflaske og øyrepropper.

– Kva nettstadar er du innom i løpet av ein dag?

– Facebook, Instagram, NRK Sogn og Fjordane, Fjordenes Tidende, Firdaposten, VG, Nettavisen, Dagbladet, NRK og Liverpool.no.

– Kva er meininga med livet?

– Ut på tur, ikkje sur!