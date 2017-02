Har lært mykje av mora si

Namn: Conny Skov

Alder: 44 år

Sivilstand: gift, mamma til fem

Yrke: miljøarbeidar i Vanylven kommune

Bustad: Syvde



– Kva er du mest oppteken av?

– Eg er mest oppteken av familien min, og at dei skal ha det bra.



– Kva gjer du på fritida?

– På fritida mi likar eg å vere ute og styre i hagen, gå tur, lese og vere saman med familie og vener. Om du spør att om vel ein månad eller to, så er det nok Kosterikjedagane som får mest fokus.



– Kven beundrar du?

– Eg beundrar mor mi. Ho er ei sterk og flott dame som har lært meg mykje. Og så mannen min som held ut saman med meg.

– Kva er det beste med heimstaden din?

– Heimstaden min er finaste plassen eg veit. Fantastisk natur, ein flott plass å vekse opp for born, trygt og godt. Her er barnehage og skule for alle alderstrinn og vidaregåande.

– Kva står på di førsteside av Fjordenes Tidende?

– Bygginga av Rovdefjordbrua er i gang!

– Kva hadde du gjort om du var ordførar for ein dag?

– Om eg var ordførar for ein dag ville eg jobba for born og unge i kommunen, at alle har ein trygg skuleveg, betre uteområde ved skulane og ein samlingsstad for ungdom med mange aktivitetar.

– Kva kulturoppleving hugsar du best?

– Den kulturopplevinga eg hugsar best må vere Vamp-konsert på Herøy Amfi, det var magisk med natur, sjø og kveldssol. Og sjølvsagt Kosterikjedagane i strålande sol, med mykje folk og liv.

– Kva nettstadar er du innom i løpet av ein dag?

– Eg er innom VG, Sunnmørsposten, Fjordenes Tidende, Dagbladet, Nettavisen og Facebook.



– Kva er meininga med livet?

– Meininga med livet er å nyte dagane ein har saman med familie. Gjere det beste ut av kvar dag, og å gjere noko for dei du er glad i.