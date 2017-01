Ønsker tips om livbøyer som har forsvunnet

– Mange livbøyer er tatt av storm og uvær de siste ukene. Noen er eller skadet, andre blåst bort. Dette kan få fatale konsekvenser om ulykken er ute, sier leder i Tryg Forsikring, Norge, Espen Opedal.

Nå ber selskapet folk om å gi dem beskjed om de ser livbøyer som er forsvunnet, slik at Tryg kan erstatte de ødelagte bøyene.

Det har vært mye storm og uvær de siste ukene, og Tryg har fått inn et titalls meldinger om livbøyer som er tatt av vinden og forsvunnet i uværet.

– Vi håper at folk kan hjelpe til med å sjekke at livbøyene er på plass, og gi beskjed om de ser en livbøye som er ødelagt eller blitt borte. Bøyene er der for å redde liv, sier Tryg-sjefen.

Selskapet har siden 1952 plassert ut 40.000 livbøyer langs kyst og vann. Livbøyene henger på mange forskjellige steder, fra havnebassenger, naustvegger til skogstjern.