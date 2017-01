– Kystsamarbeid er ikke det viktigste

– Jeg mener det viktigste er at man har en såpass stor kommune at man har en stor nok administrasjon, og at man er store nok til å drive skoler, sykehjem og alt annet som er planlagt å gjøre. Selje er en liten kommune som bør slå seg sammen med andre, enten om det blir Eid, Vågsøy eller Vanylven, sier Ervik.

Han har ingen problemer med at Selje slår seg sammen med Eid til én kommune.

– Jeg er ikke så opptatt av kysten, vi er jo kyst uansett hvordan vi vrir og vender på det, sier han og legger til:

– Administrasjonen er det viktigste. Kan man spare penger på administrasjonen, så er det det viktigste.Ervik mener imidlertid en kommune bestående av Vågsøy, Vanylven, Selje og Eid ville vært det ideelle.

– Det hadde vært en god og sterk kommune med et variert næringsliv, og jeg har god tro på at vi kunne samarbeidet bra hvis vi var en del av den.

– Vi har det greit som det er i Selje kommune, men når vi først må slå oss sammen så mener jeg dette er et godt alternativ.