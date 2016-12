Dette innlegget er skrevet av Stig Erik Elliott og stod på trykk i Fjordenes Tidende 29. desember.

Tre borettslag kan ikke ha tre barneskoler

Kritikken hagler etter at kommunestyret i Vågsøy vedtok å legge ned barneskolene på Bryggja og i Holvik. Jeg vil gjerne slutte meg til hylekoret:

Hvorfor i alle dager vedtok man å legge ned to skoler når det naturlige ville være å legge ned fire?

Ser man på Vågsøy kommunes innbyggermasse med bybriller, er kommunen for tre knappe borettslag å regne. I Prestestien borettslag, det største i Bergen, bor det cirka 2.600 mennesker. I Vågsøy kommune bor det om lag 6.000 mennesker. Den største ulikheten i denne sammenligningen er nok at det er flere barnefamilier i Prestestien enn i Vågsøy.

De fleste barnefamiliene i dette borettslaget ville også jublet dersom de fikk tilbud om å få barna sendt med buss til skolen, selv om bussturen ville ta et sted mellom 5 og 30 minutter.

Alternativet de opplever er å måtte sende 6-7-åringer ut på spasertur eller sykkeltur langs sterkt trafikkerte veier, om de da ikke er så heldige å ha en arbeidsplass med parkeringsmuligheter – slik at de kan kjøre barna til og/eller fra skolen. I en by er slike foreldre dessverre i mindretall.

Prestestien og omliggende borettslag har ikke tre barneskoler. Det de derimot har, er blant annet et oppegående ungdomshus, et moderne og rikt utrustet bibliotek, to svømmebasseng, en fotballhall, tre idrettshaller og en rekke kommunale aktivitetstilbud som fritidsklubb mm.

Og det har de selv om borettslaget ligger i en storby og en bydel med store vokstersmerter og statlige overføringer som på ingen måte står i forhold til oppgavene kommunen er satt til å løse.

Skulle Bergen holdt seg med samme skolestruktur som Vågsøy, etter nedleggelsen av de to ovenfor nevnte skolene, måtte kommunen hatt 140 skoler. De har drøyt 70, innbefattet flere kombinerte barne- og ungdomsskoler.

Da er det kanskje overraskende å registrere at det hvert eneste år vokser opp både to og tre bergensere som viser tydelige tegn på å være skikkelige folk.