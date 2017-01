Dette innlegget er skrevet av Roar Weltzien.

Kommunesammenslåing og skolenedleggelser

Man kan til tider undres over den politiske virksomheten som finner sted i Vågsøy. Dette gjelder ikke minst for kommunesammenslåing og nedlegging av grendeskoler.

Det politiske flertallet ønsker nå å forhandle om sammenslåing med konstellasjonen Eid+Selje på ny, men vel å merke bare hvis dette skjer «uten forutbestemte føringer». Med andre ord aksepteres det ikke at Eid og Selje allerede er enige om at Eid skal være kommunesenter. Dette selvsagt fordi det er Måløy som skal være ny «hovedstad».

Ikke så rart at tidligere forhandlingsrunder har forblitt resultatløse, og at Vågsøy oppfattes som uspiselig blant flere av nabokommunene, så lenge politikerne først bestemmer seg for utfallet, og deretter starter med såkalte «forhandlinger».

Kanskje treffer Gangeskar (V) spikeren på hodet når han antyder at politikerne i Vågsøy kan ha vært for flinke til å se: «meg, mitt og vårt», og som en følge av dette mistet evnen til å løfte blikket og se på regionalt samarbeid i et større perspektiv?

Skal man oppnå resultater i politikken er det vel en gjengs oppfatning at man må kunne samarbeide med både ydmykhet og et åpent sinn, og ikke gjennom absolutte og sementerte krav og forutsetninger.

Det kan vel også være en fornuftig strategi å behandle og omtale sine potensielle samarbeidspartnere på en sivilisert og respektfull måte, og ikke gjennom stigmatiserende og nedverdigende karakteristikker, slik Vågsøy har gjort overfor Selje. Er det Nordfjord-regionen, innbyggerne i Vågsøy eller politikernes eget beste som ivaretas når det politiske flertallet til stadighet demonstrerer at det er viktigere enn noe annet å ri kjepphester som uvilkårlig resulterer i både uvennskap, segregering og isolasjon?

Ved en eventuell politisk besluttet tvangssammenslåing risikeres det selvsagt at Vågsøy over natta taper både innflytelse, arbeidsplasser og kommunesenter. Det har neppe gått rikspolitikerne hus forbi at Eid sentrum for tiden utvikles og «går så det griner», mens tilsvarende her og nå dessverre ikke kan sies om Måløy sentrum.

Ordfører Maurstads politiske saltomortale når det gjelder tidligere lovnader om ikke å legge ned grendeskoler, er behørig omtalt i FjT. Varaordfører Nils Myklebust beskriver en prosess med sjarmoffensiv fra ordførerens side inntil ordførervervet var bekledd. Politisk sjarm er et virkemiddel som benyttes for at den sjarmerte verken skal bruke forstanden eller tenke selv, så strengt tatt må vel Myklebust ha vært i overkant «sjarmert» og godtroende da han gikk på limpinnen som til slutt resulterte i at han selv ble varaordfører. Videre anfører Myklebust at ordføreren deretter har drevet med baksnakking av politiske kollegaer, ryggdolking og uredelighet – som har resultert i en total mangel på tillit til ordføreren.

Jeg presiserer at vi fremdeles snakker om Vågsøy kommune her – og ikke en tilfeldig valgt pubertal 8. klasse på ungdomsskolen, i tilfelle noen skulle se altfor klare likhetstrekk her. Ordføreren er for øvrig sterkt uenig i alt Myklebust anfører og bestrider indignert at hun har lurt velgerne – det var tvert imot nødvendig å bryte avtalen om ikke å legge ned grendeskoler fordi ordføreren brått ble «innhentet av de økonomiske realitetene». Hun har tatt konsekvensene av dette og ombestemt seg – «sånn en gjør når en har tatt feil.»

En politiker som kan ombestemme seg høres umiddelbart fornuftig ut, men når det å ha «ombestemt seg» samtidig innebærer en rasering av både samarbeidsavtaler og et gjensidig forpliktende tverrpolitisk fundament, så er vel dette neppe «sånn en gjør når en har tatt feil»?

Inngåtte avtaler er vel til for å holdes, både innenfor og utenfor politikken, og dersom økonomien var avgjørende for ordføreren, hvorfor tok hun da ikke forbehold om dette i samarbeidsavtalen? Dette har hun åpenbart ikke gjort, og dermed blir det enklere å ignorere fakta – som er et velkjent politisk virkemiddel – gjerne i kombinasjon med en litt skral og selektiv hukommelse, og ordførerens bagatellisering og alminneliggjøring av egen kuvending er en forbilledlig illustrasjon på akkurat dette.

Ser man på den politiske hverdagen i Vågsøy kan man saktens undres på hvorfor politikerforakten er stadig økende blant den yngre del av befolkningen, og hvorfor rekruttering til kommunalpolitikken blir stadig mer utfordrende.