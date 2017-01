Dette innlegget er skrive av Hans Gunnar Våge.

- Gate 1-politikk

For ein del år sidan var Måløy fiskerihovudstaden i fylket, og ganske store, sjølv i landsmålestokk. På dei tider skapte fiskeria, og fiskeindustrien, store inntekter, men slik er det diverre ikkje lenger. Ikkje «kryr det» av fiskemottak, og lineflåten som eingong «brødfødde» hundrevis, kanskje tusenvis av menneskje, er så godt som borte. Måløy vert aldri ein «fiskerihovudstad» att.

Alt dette har ført til at færre frå bygdene i Vågsøy, og frå grannekommunane, jobbar i Måløy. Dei reiser heller ikkje like ofte til Måløy for å handle, og kvifor skulle dei det?

Tidene har endra seg, òg når det gjeld mobilitet. Fram til om lag siste verdskrigen, rodde ein til Måløy, eller gjekk fjella. Etter at vegutløysinga til bygdene kom, vart det starta bussruter, og ein fekk bilskyss til og frå. I dag nyttar dei færraste bussen, og det er knapt den heimen som ikkje har ein eller fleire bilar. Det gjer at ein kan dra dit dei beste tilboda finst, for å handle, sjølv om det gjev lenger reiseveg.

I Vågsøy og grannekommunane har dei skjøna dette, berre ikkje i Måløy. Der sit eldre Høgrefolk, ditto Ap-menneskje, og nokre pensjonerte Venstremedlemer, med tårer i auga, og tenkjer attende til den tida Arnt & Simon selde 4 pallar standard cement , og 10 stk. 5 mm armeringmatter før klokka 09 på ein torsdag. Dei grunnar nok på kvifor det ikkje er slik lenger, og i staden for å skape tilbod som gjer at folk vil handle der, og ha ei åtferd som viser at kunden er velkomen, så går dei for «Førdemodellen»!

Den går ut på at «vil du ikkje, så skal du»! Dei satsar på å samle så mange offentlege etatar som mogeleg, slik at folk vert nøydde til å dra dit. Helse Førde nyttar same strategi. Treng du helsehjelp, så SKAL den gjevast i Førde, og ingen annan stad.

Like mykje har ikkje Måløy å stille opp med, men «Måløymafiaen» greidde å få vedteke at ny ungdomsskule skulle byggjast på Gotteberg. Dette i den trua at om ein tvinga ungane til å reise til Måløy, så vil det generere stor handel i framtida.

Jau, jau. Eg har aldri trudd på at tvang fører til «godvilje», og eg trur heller ikkje det vil skje, korkje i Førde eller i Måløy. Kvifor skal nokon som vert tvinga til Måløy eller andre stader, ynskje å nytte seg av dei tilboda som finst der?

Kvifor trur Måløymafiaen, og felagane deira, at om ein legg ned bygdeskular, og tvingar ungane til Skram og Skavøypoll, at bygdefolket vil slutte einstemmig opp om dette, og ikkje reagere på noko vis? Kom det overraskande på fleirtalet om å leggje ned skulane, at innbuarane på Bryggja gjer det dei kan for å skifte kommune?

Og, trur dei som stemde slik, at butikkane i Måløy vil få auka oppslutnad og auka omsetnad framover? Eg trur det ikkje. Om de då seier at det er urettvist, fordi berre ein brøkdel av handlande er i kommunestyret, så er det òg rett, men dei handlande vert uansett sett på som representantar for Måløy.

Det kan kome overraskande på enkelte frå Måløy at folk i bygdene kan tenkje sjølve, og at ting Måløyværingane seier og gjer kan få konsekvensar, ikkje berre for andre, men at det kan slå attende på dei sjølve, og gjerne dei uskuldige grannane deira.

Det er nett som noko som skjedde ein stad på vestlandet, der ein «sleivkjefta» rådmann greide å såre befolkninga i ein grannekommune, utan å ha mot nok til å be om orsaking. Resultatet vart at tingingane om samanslåing stranda, og det gjekk ut over heile kommunen han jobba i. Men Det er rettvist det.

Godt Nytt År!