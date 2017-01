Dette innlegget er skrevet av kommunestyrerepresentantene Amund Gotteberg (H) og Kristian Skibenes (H).

- Hva er Gate 1-politikk?

Det er turbulente tider i Vågsøy om dagen. Etter en opprivende skolekamp, stramme budsjettprioriteringer, kommunereformdiskusjoner og mye skriverier i avisen, våknet man etter nyttårsrakettene opp til nye utfordringer. Eid og Selje har funnet tonen i prosessen med å bli en større kommune til tross for manglende felles grenser.

I kjølvannet av dette mobiliserer krefter på Bryggja for å løsrive bygda fra Vågsøy kommune. Det er forståelse for at skuffelsen er stor etter at kommunestyret startet prosessen med nedleggelse av skolen gjennom vedtak i økonomiplanen for 2017-2020. Vi har full forståelse for at innbyggerne på Bryggja kjemper for skolen i bygda, men er dette riktig måte å gjøre det på? Vil innbyggerne på Bryggja få det bedre ved å gå inn i en kommune bestående av Selje og Eid?

Denne debatten tar vi ikke nå, men ønsker at alle fakta, problemstillinger og utfordringer blir belyst før man gjør beslutninger. Bygdeutviklingslaget skriver at Bryggja ikke har noe å tape, men stemmer dette?

Argumentasjonen som benyttes fra bygdeutviklingslaget er at de er lei av Gate 1-politikk og at politikerne i Måløy har snudd ryggen til Bryggja. Hver gang spørsmålet om skolestruktur har kommet opp, blir denne type retorikk brukt som et forsøk på å spore av debatten. Senest våren 2016 påstod Tverrpolitisk liste i et leserinnlegg at Høyre hadde et særdeles Måløy-fokus. Vi stiller oss også denne gangen svært undrende til slike påstander. Hva er Gate 1-politikk? Måløy sentrum har ikke vært prioritert de siste 25 år.

Bryggja har vært godt representert i kommunestyret i flere tiår med markerte politikere, og vært en del av et flertall som har hatt stor påvirkning i styring og utvikling av kommunen. Utover spørsmålet om skolestruktur har det ikke vært løftet mange andre saker for bygda. Høyre derimot foreslo senest i fjor både midler til bredbåndsutbygging og lysløype på Bryggja uten at vårt forslag fikk støtte. I hvilke andre saker har politikerne vendt Bryggja ryggen slik bygdeutviklingslaget hevder?

Istedenfor å kjempe for å forlate Vågsøy er det viktig at bygdeutviklingslaget stiller krav til politikere og kommunen til hvordan bygda best kan utvikles. Dersom bygda har bestemt seg for at alt går ad undas uten skole er utgangspunktet for en positiv utvikling vanskelig.

Der er jo heller ingen garanti for at skolen skal bestå, selv om Bryggja ber om å få flytte inn i den nye kommunen Eid-Selje.

Alternativt kan en sammen utvikle Bryggja til å bli en enda bedre plass å bo og leve i, på linje med resten av kommunen.