Dette innlegget er skrive av Martin Hagen frå Kvalheim i Vågsøy.

- Vi må henge saman, ellers blir vi hengt kvar for oss

På en liten vêrhard del av norgeskartet, stort sett kjent som en plass med mange stormar på vêrmeldinga, i eit lite, svært vakkert fylke som mange i Norge ikkje kjenner eller bryr seg om, i ein del av det vesle fylket som fylkespolitikarane knapt veit eksisterer, på kysten; der fins det to kommunar. Dei to kommunane driv mykje med fisk og marine næringar og er vande med at mykje av makta i fylket ligg lenger inn i landet, langt vekke.

Dei to kommunane har hatt eit godt forhold til kvarandre og samarbeidd tett om store prosjekt som Stad skipstunnel, Kystvegen og interkommunale selskap. Så er det slik at dei som sit med makta langt, langt vekke har vedteke at det skulle komme ei reform med kommunesamanslåingar. Dei to kommunane fant det då naturlig med eit samarbeid med kommunesenter på kysten (Måløy).

Den minste av dei to, sette eit krav om at det måtte fleire kommunar inn i den nye kommunen enn berre dei to nabokommunane på kysten. Det viste seg at ingen ville, dersom senteret skulle vere på kysten. Kystnaboane stod att med alternativet som var å slå seg saman med kvarandre, altså ei samanslåing Selje-Vågsøy.

Politikarane i den minste kommunrn, Selje, snudde då og sette som krav at Selje skulle vere kommunesenter og sa fleire gongar at Vågsøy ikke var stort nok. I ei pause på eit kommunestyremøte i Vågsøy, kom rådmannen, ein kommunalt tilsett utan politisk makt, med ei uheldig utsegn.

Dette gjorde at politikarane i Selje vart veldig fornærma og meinte plutselrg at rådmannen og alle vennene deira i Vågsøy var like uhyggelege som denne uheldige utsegna. Så kom det eit tvangsvedtak frå ein plass langt vekke, fylkesmannen hadde bestemt at Selje måtte slå seg saman med ein eller fleire nabokommunar.

Seljepolitikarane var no blitt så fornærma på den eine utsegna frå Vågsøy sin rådmann, at dei glømte alt det kjekke dei to hadde gjort i lag. Dei snudde seg innover i fjorden til ein kommune som er akkurat like stor som Vågsøy, og hadde plutseleg nye krav igjen dersom Vågsøy skulle få vere med.

Kystkommunen Selje sette no som krav at Kystvegen no skulle krysse Nordfjord lenger inne i fjorden, kommunesenteret skulle vekk fra kysten og inn i fjorden, og nærings- og planavdelinga skulle ligge i Selje. Selje og den nye bestevennen Eid ønskjer at Vågsøy skal vere med, men berre som ein slags tilskodar i ein ny kommune dersom desse krava står ved lag.

I det Stad skipstunnel nærmar seg å bli ein realitet, i det kysten i Nordfjord endeleg skal komme skikkeleg på kartet og det blir arbeida godt med Kystvegen, så er Selje plutseleg ikkje lenger ein kystkommune.

Dei to gode naboane på kysten ser ut til å miste eit langt vennskap på grunn av ein spontanreaksjon fra ein rådmann frå Ålesund og ei fornærma, og deretter nyforelska, politisk leiing i Selje kommune.

Eidarane er hyggelege og flinke folk, men Selje er framleis på kysten og både folk og næringsliv i dei to vakre kystkommunane Selje kommune og Vågsøy kommune har veldig mykje til felles, og har fleire gongar vist at samarbeid mellom desse kommunane kan føre til fantastiske ting som for eksempel Stad skipstunnel! Dette er ei avgjerd som gjerne skal stå i 50-60 år fram i tid, og i så måte ei stor avgjerd for innbyggjarane og utviklinga.

Eg er noko så provoserande som ein 23 år gammal student i samfunnsøkonomi fra Kvalheim i Vågsøy kommune, som i tillegg har skrive bachelor-oppgave om Stad skipstunnel. Eg meiner det er skikkeleg trist dersom seljepolitikarane ikkje klarer å skille følelsar og sak. Akkurat no ser det ut som makta nok en gong skal bli flytta innover i landet og vekk fra kysten, men denne gongen med kystkommunen Selje i spissen. Det er veldig overraskande og veldig rart.

Bare så det er klart; vi er veldig glade i dykk, Selje!

Vågsøyfolk kan vere store i kjeften, det veit alle, men det er av og til nødvendig å gjere seg stor for å i det heile teke vise igjen på norgeskartet. Eg vil, som en bygdegut fra Vågsøy, beklage dumme ting som er sagt og ber gjerne om at mitt innlegg blir tatt med ei lita klype salt. Men eg meiner heilt klart at det beste alternativet er Selje-Vågsøy, og at Selje kommune må skille følelsar frå sak, og heller undersøke kva som er det beste for deira innbyggjarar, som tross alt er kystfolk.

Selje-Vågsøy har vore i samme kommune før og det vil vere naturleg å gå saman igjen med dagens utfordringar. Et skip ligg trygt i hamna, men det er ikkje det skip er bygde for!

Vågsøy kan vere skumle, men ein kan ikkje velge Eid på grunnlag av at dei er meir behagelege folk å snakke med.

Og til Vågsøy-politikarane: De har alt å tape på å vere for Måløy-arrogante i denne saka. Selje skal også tene på ei eventuell samanslåing.