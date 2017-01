- Kystfolket er heilt klart tent med indre alternativ

Dette innlegget er skrive av Jostein Eimhjellen frå Svelgen.

Kystvegen Ålesund-Bergen: Bremanger vil gå for indre trasé. Terøy er totalt urealistisk

Statens vegvesen si utgreiing for kystvegen Ålesund–Bergen vart ferdig i desember. Snarleg skal kommunane kome med sine endelege innspel, før Vegvesenet skal konkludere for ein framtidsretta veg.

Av dei ulike framlegg til trasé, kjem det indre alternativet best ut på alle vurderte område. Indre trasé er bru Bryggja–Otteren og vidare til Grov i sør, eksisterande veg forbi Eikefjorden der ein byggjer ny veg mot Redalen og kryssar Førde fjord på smalaste punkt mot Dalsfjordbrua. Dette gjev kortast kystveg Ålesund- Bergen, størst bu- og arbeidsmarknad (45 minutt-regiona) best tilknyting til E39 og i særklasse mest trafikk. Trass i fleire oppslag i Firdaposten har ikkje Arve Solbakken klart å få fram grunnleggande fakta i denne sak.

Den enorme forskjellen i trafikktal viser heilt klar at det er indre trasé (raskast nord–sør) kystfolket er mest tent med. I følgje trafikkprognosar vil ein ved Svelgen–Grov-traseen få 1670 bilar i døgnet, medan ein ved den dyrare Terøy-løysinga berre vil få 770 biler pr. døgn + 300 som vil køyre gamlevegen over fjellet.

Sidan ein legg opp til brukarfinansiering med bompengar, så må Terøy vere heilt uaktuelt, spesielt når ein veit at trasé Svelgen–Grov kan takast i ulike byggesteg. Når ein hevdar at Svelgen – Terøy har ein kostnad på 5,7 mrd. medan Svelgen–Grov og har ein kostnad på heile 5,1 mrd., så må ein sjå kva som ligg bak desse tala.

Statens vegvesen har i si utgreiing med kostnader lagt inn ny bru til erstatning for Norddalsfjordbrua også ved Grov-løysinga. Dette viser at vegvesenet tenker langsiktig og er ute etter framtidsretta løysingar. Dette er fint, men folk i Bremanger vil truleg i første omgang vere nøgd med å betale bompengar for tunnel Svelgen–Indrehus og vidare tunnel til Haukå, slik at vi får vekk fjellovergangen.

Ser ein på vidare trasé sørover frå Grov til Dalsfjordbrua, så gjev det indre alternativet kortast veg Flora- Dalsfjordbrua. Indre løysing er her kostnadsrekna til 5,6 mrd. kr, medan Flora sit einaste alternativ utan ferje som kjem litt lengre vest, men likevel gjev lengre veg, er kostnadsrekna til 10,5 mrd. Når indre alternativ er rimelegare og gjev kortast veg både som kystveg nord-sør og mot Flora, samt gjev mest trafikk gjennom Flora kommune, kva er då problemet med at vegen svingar litt inn i Naustdal kommune?

Ifølgje Firdaposten fekk som kjent Frank Willy Djuvik og co. «spontant raseri utbrot» då Førde og Naustdal sjølvsagt ville gå for indre trasé. Truleg treng desse karane terapi mot sunnfjordfrykt, før vi øydelegg for heile vegprosjektet. Korleis skal dei kunne forklare samferdsledepartementet at den trasé som er lengst, dyrast og gjev minst trafikk er ei betre riksvegløysing enn eit alternativ som er kortare, rimelegare og som gjev langt meir trafikk, og i tillegg i snitt utløyser ein større bu- og arbeidsmarknad? Skal Djuvik og co. her fortelje at trafikk på denne kystvegen ikkje er så viktig? Eller skal dei fortelje at dei eigentleg ikkje vi ha ein kystveg, men berre ein lokal veg som knyter saman Flora med Bremanger og Måløy.

Truleg vil Søvik Olsen riste på hovudet og finne ein annan stad i Norge å bygge veg.

Det vi no ser, er at vi med den egoistiske Måløy–Florø tanken, talar ned den regionalt riktige løysinga, som i realiteten er den einaste vi kan få realisert som riksveg. Taparane blir oss sjølve, og spesielt Bremanger, som har dårlegast kommunikasjon ut av eigen kommune.

Tenk så flott for næringsliv og handelsstand med tredobling av trafikk gjennom våre kommunar. For vekst og utvikling står vi sterkare om vi også får god kommunikasjon mot ei næringsliv som er ulikt det vi har sjølv. Argumenta for den lokale «knytte hamnene saman»-strategien som har blitt hevda av enkelte, er totalt absurd og blir heilt feil, spesielt når dette ikkje harmonerer med ein størst mogleg 45-minuttsregion. Ein trailer som startar frå eksempel Elkem, skal gjerne lengre enn til Flora eller Måløy. Vi må dermed tenke større når vi skal knytte kysten saman, og sjølvsagt sjå verdien av mest mogleg regional trafikk gjennom våre kommunar. Det er gledeleg at både ordførarar i Selje og Eid no har varsla at dei vil stemme for indre trasé. At Selje ynskjer indre trase, viser at kysten ikkje stopper i Måløy.

Bremanger blir ved indre trasé ein vinnar, der vi kan nå lengst i alle retningar. Rapporten til vegvesenet konkluderer også med at ei eventuelt ny kort ferjeløysing til 1.3 mrd. kroner frå Rugsundøy over Nordfjorden, gjev lite ekstra trafikk. Kvifor skal vi vurdere dette, når vi i dag har to ferjer som fungerer for kvar sine bu- og arbeidsområde, der også Måløy–Oldeide-ferja i dag stoppar på Husevågøy.

Skal det byggast bru, så blir Otteren–Bryggja einaste løysing, der vi får ut ferjeavkorting midlar for begge ferjer vi har i dag. Når dette i tillegg som regionalt riktig løysing, gjev mest trafikk, så vil ekstra inntekter kunne vege opp for dyrare byggekostnader. Ein må også sjå at vêrtilhøva ved Rugsund gjer bru der uaktuell som kystveg. Ytre Bremanger sine behov har vore mykje omtala, men denne øya har trass alt fått Bremangersamband 1 og 2, og det må heller arbeidast vidare med betre tilførselveg. Enkelte der i vest hevdar dei har forståing for at det er trist for Ålfoten og Davik om ferja Stårheim–Isane forsvinn? Kor forståingsfulle fulle dei er vil vi snart sjå når vår kalvågordførar og co. skal stemme for trasé.

Skal vi lykkast med busetnad og næringsutvikling i indre Bremanger, så treng vi ro rundt framtidige rammevilkår for dette. Ein kystveg Ålesund–Bergen med mest mogleg regional trafikk, kan forandre samfunnet frå å vere ein avkrok. Dette kan skape optimisme og utvikling og bli eit nødvendig bidrag til å halde oppe handelsstand og servicetilbod som også kjem ytre Bremanger til gode.

La oss bygge vegar for utvikling av eigen kommune, og ikkje for kommunesamanslåing og avvikling.

For Bremanger betyr dette at vi skal seie ja til den beste regionale løysinga for Kystvegen.

Rapporten frå vegvesenet er uansett klinkande klar, så dette burde ikkje vere ei vanskeleg sak for verken Bremanger eller dei andre kommunane å avgjere. Vi må sjølvsagt seie ja til beste løysing.

Framlegg til vedtak for denne sak for Bremanger kommune:

Bremanger kommune bør gå for indre trasé, der vi ved utbygging legg vekt på følgjande prioritering og presisering.

1. Først realisering av veg frå Svelgen til Grov. (Få vekk fjellovergang)

2. Over Nordfjord får ferjene gå som i dag for sine to ulike bu- og arbeidsområde inntil vi kan realisere bru Otteren–Bryggja i framtida.