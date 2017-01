Svarar på Maurstad sitt innlegg

Dette innlegget er skrive av ordførar i Selje, Stein Robert Osdal.

Svar til innlegg frå Kristin Maurstad Ordførar i Vågsøy

Selje kommune gjorde eit vedtak i juni 2016 der vi sa at vi ikkje ønskte ei samanslåing med Vågsøy åleine, men er positive til samanslåing med fleire. Dette var på bakgrunn av folkerøystinga som vart gjennomført våren 2016. Selje kommune har heile tida sidan då signalisert til Vågsøy at det er utfordrande å skulle gå til samanslåing med Vågsøy åleine, ut frå tydelege signal frå innbyggjarane og synet til eit samla kommunestyre. Når der er stor uvilje blant innbyggarar og politikarar for ei løysing må partnaren, her Vågsøy, skjønne at ein må kome den andre forhandlingsparten i møte for å få ei løysing akseptert.

Det var gledeleg med signala som då kom frå formannskapet i Vågsøy på det felles formannskapet i oktober 2016 i Selje. Vågsøy signaliserte der særs god vilje til å imøtekomme Selje jf. utfordringane som er beskrive over. Denne viljen vart raskt avslørt i fyrste forhandlingsrunde då Vågsøy ikkje ville kome Selje i møte på det vi la fram som viktig for oss.

Litt om bakgrunnen for Selje-forslaget til Vågsøy:

Når forslaget om tvangsamanslåing mellom Vågsøy og Selje kom opp, vart det som sagt ein utfordrande situasjon i Selje. Skulle ei løysing med Vågsøy få politisk og folkeleg støtte i Selje, måtte forhandlingsutvalget tenke annleis. Prinsippet vårt vart då at kontor/tenester som ikkje er publikumsretta skulle ligge i Selje og publikumsretta kontor/tenester skulle ligge i Vågsøy - der det er flest folk..

Derifrå utleda vi forslaget om at sentralleiing (ordførar, rådmann, pluss rådmannens stab ++) skulle ligge i Selje. Frykta i Selje er og var at med Vågsøy sitt forslag ville fleire og fleire tenester i Selje verte utflagga til Måløy. Der var ingen garantiar om at robuste og sjølvstendige einingar skulle ligge i Selje.

Ut i frå innlegget til ordføraren i Vågsøy så baserte Vågsøy seg på avtalen mellom Vanylven, Selje og Vågsøy. Ein avtale som vart forkasta av Seljeinnbyggjarane. Det viser dessverre at viljen til å imøtekomme Selje ikkje var tilstades.

Det er med forundring eg les vidare i innlegget påstanden om at Vågsøy måtte ta til takke med smuler viss dei hadde forhandla med Eid og Selje.

Politikarar i Selje og underteikna har sidan tvangsforslaget informert Vågsøy at vi ville sondere rundt om kva som var mogeleg. Vanylven sa nei, Eid ville forhandle. Vågsøy har heile tida sagt at dei held seg til tvangsforslaget frå fylkesmannen og ikkje noko anna. Vågsøy har heile tida sagt nei til å gå vidare med Eid-sporet. Først rett før jul 2016 ga Vågsøy ei opning for dette, men då under føresetnad av at alt som Selje og Eid då hadde vorte samde om skulle skrotast. For meg blir det noko merkeleg først å seie nei til gjensidige samtaler mellom dei tre kommunane for så å ta det ille opp at dei to som ville forhandle har funne saman.

Hadde Vågsøy vore med på samtalane med Eid frå første stund, kunne vi ha fått til ein spanande region der nesten 2/3 deler av innbyggjarane vart buande på kysten, der mykje av næringslivet var kystretta men samtidig hadde hatt ein spanande kommune med eit dyktig næringsliv frå Eid kobla på. Viljen frå Vågsøy til å koble på Eid har vert heilt fråverande, noko eg synst er beklageleg.

Så til samferdslespørsmålet som eg skjønner har vert smerteleg å lese for Vågsøy. Saka er at Selje aldri har vore tatt med på råd om 45- minuttsprosjektet Vågsøy – Svelgen - Florø. Selje meiner dette del-prosjektet må sjåast som ein del av kystvegen Ålesund – Bergen. Vågsøy og Florø kjempar for at vegen skal gå lengst ute. Vi kjemper for at den skal vere best tenleg for alle.

Det er trist at vi har kome i denne situasjonen, men prosessen i Selje har heile tida vore forankra blant politikarar og forhandlingsutval. I dag står vi med ein intensjonsavtale med Eid. Ein avtale som har vekt begeistring i Selje. Den nye kommunen, viss den vert vedtatt, vert ein kommune på 9.000 innbyggjarar og vil ha eit sterkt kystfokus med eit variert næringsliv som vil sikre kommunen fleire bein å stå på.

Eg synst det er synd Vågsøy ikkje vil gripe sjansen å vere med oss, men eg håper at vi får til eit godt samarbeid med Vågsøy vidare. Selje skal i alle fall jobbe knallhardt for det. Noko vi har bevist gjennom heile prosessen frå då kommunesamanslåinga vart eit tema i 2014.