- Selje fører ikkje molbopolitikk

Dette innlegget er skrive av Geir Årvik frå Selje, og er eit svar på innlegga til Rolv Petter Vetvik som stod på trykk i fjt.no og Fjordenes Tidende 13. januar.

- Molbopolitikk eller kanskje ein molbo?

Ser på Fjt.no at Rolv Petter Vetvik har utnemnd seg sjølv til ekspert og spåmann for kva som er det beste for innbyggjarane i Selje. Ja så sikker er han i si sak at han beskuldar oss for molbopolitikk i det vi no driv med. (Ser forresten at Vågsøy/ Florø vurderer same tilnærming som vi, så det vert det heldigvis fleire å le av).

Eksperten Vetvik skal bruke to timar frå Selje til Eid, ei strekning på 64 km. Ein distanse dei fleste reknar knappe timen på. Litt lenger tid går det sjølvsagt frå nordsida av kommunen, men her er det marginale skilnader i tid om vi skal til Måløy eller Eid. Eg har då sjølvsagt ikkje gløymt folk i den sørlege delen av kommunen. For dei er det sjølvsagt kortare veg til Måløy, men to timar til Eid?

Så hevdar herr Vetvik at vi set mykje i spel. Gjer vi det? Som folkevalde har vi ei plikt å gjere det som vi meiner er det beste for dei som har valt oss. Dette prøver vi å gjere etter beste evne.

Kven som eventuelt set ting i spel kan vel diskuterast. Dei som finn grunnlag for eit samarbeid eller dei som ikkje vil vere med? Eg skal ikkje bestride at i ein del interkommunale samarbeidsavtalar vil ein del av inntektsgrunnlag falle bort dersom Vågsøy finn saman med andre og trekkjer seg frå samarbeida med Selje/ Eid. Du brukar 40 prosent. Tyder det at Vågsøy tapar 60 prosent om dei ikkje finn saman med andre? Eller kan det tenkjast at kommunale samarbeid framleis vil eksistere over nye og gamle kommunegrenser?

Vetvik veit også at vi har dårlege kommunale tenester i Selje. No har eit fåtal av oss prøvd tilsvarande tenester i Vågsøy, men som kommunepolitikar og tilsett i privat sektor i Selje, kjenner eg meg ikkje igjen i den beskrivelsen. Sjølvsagt har vi utfordringar i Selje, men det viser vel årets budsjettdebatt at dei også har i Vågsøy.

Politikarane i Selje fører ikkje molbopolitikk. Vi gjer vårt beste for å føre ein politikk som skapar gode vilkår for innbyggjarane våre, slik at vi kan skape grobotn for vekst og utvikling.

I dette arbeidet har vi ved fleire høve uttrykt at vi ynskjer Vågsøy med på laget. Det kunne skapt ei endå sterkare eining i Nordfjord. Eg både håpar og trur at Vågsøyværingar flest ikkje støttar dine synspunkt og haldningar.

Eg overlet til til folket å avgjere kven som er molbo.