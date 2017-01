Svarer Årvik

Innlegget er skrevet av Rolv Petter Vetvik og er et svar på Geir Årvik sitt innlegg "Selje fører ikke molbopolitikk".

Svar til Årvik

Joda, folk i Selje har 100 km til Eid sentrum. Mer presist de med lengst avstand har det. Verken i Vågsøy. Vanylven, Gloppen, Hornindal eller Stryn har 100 prosent av innbyggerne mer enn en 1 times kjøring med privatbil til Eid sentrum, slik folk i Selje har det.

At en kan kjøre fra Selje sentrum til Eid på mindre enn en time, gjør en kun ved å bryte fartsbestemmelser og ved å ikke ta hensyn til vegstandard.

Jeg har i to leserinnlegg gjentatt at på kort sikt er det Selje som vinner på å slå seg sammen med Eid, eller hvilken som helst annen kommune. Når engangssummen for sammenslåing er utbetalt og den praktiske politiske hverdag begynner, er det at konsekvensene for innbyggerne vil begynne å vise seg.

Det er ikke et tall tatt fra luften når kommunereformen anbefaler at minste kommunestørrelse må minst være på 15.000 til 20.000 mennesker.

Dette for å sikre innbyggerne like gode lovpålagte tjenester, uavhengig av demografi. Jeg hevder at 6.000 mennesker i Eid kommune ikke har økonomi til å gi innbyggerne i Selje samme standard på tjenester som de i Eid selv har i sin egen kommune. For at alle i Selje kommune skal ha like gode tilbud som folk på Eid, trengs det ikke bare et servicesenter i Selje, men også på Stadlandet og i den sørlige del av Selje. Et servicesenter som omfatter helse og andre kommunale og eventuelle private tjenester. Det er mer sannsynlig at Vågsøy og Eid til sammen kunne klare dette bedre, enn Eid alene.

Skulle Bryggja som har 8,7% av innbyggerne i Vågsøy slutte seg til Eid/Selje, skal Vågsøy ha kompensasjon for at omsorgssenter, skole, vannverk, offentlig kloakk og annet som nå blir lokalisert utenfor kommunegrensen. Om Selje/Eid ikke vil betale ut Bryggja omsorgssenter til Vågsøy, vil Selje/Eid som eksempel kun ha rett på 8,7% av det totale antall plasser. Resten mer enn 90 % står til disposisjon for folk fra Vågsøy. Selvsagt kan Selje/Eid kjøpe omsorgssenter til den pris det koster å bygge nytt for Vågsøy. Det bli fort mange millioner kroner.

Ha ingen illusjoner, kommunereformen er kommet til for å dempe veksten i kommunale utgifter, totalt for hele landet. Først og fremst for å stoppe den raske, ujevne og ulike kostnadsstigningen i kommune-Norge. Første mål er å spare på administrative kostnader for å kunne møte den uunngåelige kostnadsstigningen i helse- og skolesektoren, og eventuelt evne å gi et breiere kulturtilbud til folk. Til syvende og til sist, skal kommunene bli tvunget til å bruke relativt mindre penger enn dagens nivå i kommune–Norge.

Det er derfor jeg hevder at på lang sikt er sammenslåing av Selje/Eid ikke god nok løsning i forhold til kommunereformens mål. Dette skyldes geografi og en inntektsstandard under gjennomsnittet for Norge. Det er bare innbyggerne i begge kommuner som taper på dette.

Det hadde vært en litt annen, og bedre situasjon om Vågsøy var med. Men heller ikke det er optimalt.

Kommunereformen er til for at folk flest i Norge, skal få noenlunde de samme kommunale tjenestetilbud, fordelt likt over hele landet. Målet kan bare bli ødelagt av lokalpolitikere.

Politikerne i Vågsøy, Selje og Eid har gjort alt de kan for å ødelegge for hverandre. Vi andre må nå i mange år, hver for oss, leve i kommuner som i beste fall kun tilbyr lovpålagte kommunale tjenester, uten å evne til å toppe kvaliteten. Skjer dette, skyldes dette en tilfeldig kortvarig sammensetning av lokalpolitikere som ikke evnet oppgaven. Det er derfor en feilslutning å sette tidsfrister på en omfattende nasjonal kommunerevisjon. Dette fordi en ikke forutsatte at innen en gitt tidsperiode kunne samtalene om sammenslåing uheldigvis sammenfalle med lokalpolitikere uten erfaring og i verste fall uten evner til å samarbeide.

Så til slutt: Både ordfører Osdal og Årvik velger å starte sine innlegg med å ta mannen og ikke ballen. Jeg håper dette er uttrykk for personlige egenskaper og ikke er et utrykk for en uforskammet/uhøflig debattkultur i Selje kommune.

Jeg velger å ta dette som utrykk for en dårlig skjult innrømmelse av at avtalen Selje/Eid er langt unna det en optimalt kunne ha oppnådd for sine innbyggere.

At resultatet ble at flere kommuner ikke ble enige, må også Vågsøy ta på seg. Både Eid, Selje og Vågsøy har forhandlet uten smidighet og uten tanke for å skape et resultat til det beste for sine innbyggere. Selv reven er smartere, enn de som forhandlet, fordi reven alltid har to utganger.

Situasjonen er nå fastlåst. Forhandlinger der for eksempel Vågsøy deltar, kan bare starte på nytt enten ved at Selje eller Eid, forkaster avtalen.

