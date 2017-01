Posten raknar

Innlegget er skrive av Jostein Ness fra Angedalen og stod på trykk i Fjordenes Tidende 17. januar.

Det er kanskje illojalt av meg å gå ut mot min arbeidsgjevar i 34 år, Posten, på denne måten, men no er eg så oppgitt over det dei presterer, at eg ikkje klarar å halde stilt.

Nokre episodar i det siste: Julebrev frå systera mi i Sykkylven, postlagt og stempla 21. desember, kom her 6. januar. Brevet har altså brukt 16 dagar på turen.

Melding om pakke, sendt frå Coop Extra 2. desember, brukte sju dagar på dei sju kilometerane inn i Angedalen. Purremeldinga som kom dagen etter at pakken var henta, brukte fire dagar. Brev frå Oslo brukte seks dagar.

Eg abonnerer på Fjordenes Tidende som kjem ut i Måløy to dagar i veka. Ikkje éin gong etter 1. mai i fjor, har den kome på rett dag. 15 gonger har avisa vore meir enn ein dag forseinka. Avisa må ut på ei lang ferd, før den kjem i mi postkasse. Først til Oslo, så til Bergen, før den kjem til Førde. Her er det såleis fleire moglegheiter for «forviklingar».

Eg vil understreke at det er ikkje distribusjonssjef Ove Grimsbø og hans mannskap i Førde eg rettar skytset mot. Det er etter mitt syn toppleiinga som skapar problema. Der sit skrivebordsøkonomar og hevdar (?) at «Norge rundt» er vegen å gå, når ei sending skal frå ein stad til ein anna.

Det starta med den berømte pakken frå Skei til Fjærland for mange år sidan. Posten seier at vegarbeid mellom Bergen og Førde er årsaka til at A-post vert eit døgn forseinka. Men dette kan ikkje vere årsaka til dei forseinkingane eg nemner. Eg har vore i kontakt med vegvesenet, og dei opplyser at vegen kan vere stengd i lengre periodar mellom klokka 00 og 05. Resten av døgnet er det i kortare periodar, og dei prøver å tilpasse seg rutegåande trafikk. Kanskje Posten burde tilpasse seg litt ekstra i anleggsperioden?

Eg foreslo for pressesjef Eckhoff at Posten i Førde utsette utkøyringa til bilen frå Bergen med posten frå siste Oslo-flyet er kome. Nokre få timar vil eg tru det kan vere snakk om. Men det forslaget fall ikkje i smak hos pressesjefen. At det vil få konsekvensar andre stadar om Posten i Førde startar omdelinga til dømes tre timar seinare enn i dag, har eg problem med å forstå. Ein ekstrabil vil vel kunne vere løysinga i så fall?

Gjer Posten nok for å behalde omdømmet som ein påliteleg distributør, der kunden har førsteprioritet?