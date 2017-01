Dette innlegget er skrevet av Helge Hjelle og stod på trykk i Fjordenes Tidende 24. januar.

Hva skal barnet hete?

Ja, hva skal barnet hete, det skal en komme tilbake til, men først noen betraktninger omkring prosessen før det stor bryllup, da med bakgrunn i medias fremstilling.

Rimelig raskt, etter at sammenslåing av kommuner ble et tema, kunne vi høre «Kong Alfred» av Eid, entusiastisk presentere sin kongstanke på NRK, hele Nordfjord måtte bli en kommune. Nordfjord kommune var kongstanken. Ikke så entusiastisk, men taktisk lurt svarte han ikke det han tenkte, når reportere spurte hvor administrasjonssenteret skulle ligge.

Når denne kongstanken tidlig ikke var særlig sannsynlig, starta frieriet til Gloppen, som i en periode var forlovet (intensjonsavtale) med Eid. Men så ble denne forlovelsen brutt, bakgrunnen for bruddet er ikke like sterkt presentert som forlovelsen.

Stevnemøte ble det også med Vågsøy, Selje og (Vanylven), et stevnemøte som virket til tider interessant. Kan bakgrunnen til at det ble bare med stevnemøte, være at Selje ordfører Stein Robert Osdal da presenterte Måløy som administrasjonssted, eller….?

Måløy som administrasjonssted var nok ikke i samsvar med enkelte sine tanker!

Uten å lykkes med noen andre i sitt friere, så oppstår den store forelskelse mellom «Kong Alfred» av Eid og frøken (Selja)/Selje. Like barn leker best, heter det vist, der er derfor betimelig å spørre, hva er likheten her. Men å være sammen med bare den ene naboen (Vågsøy), som er mest lik og som en har nytt tjenester og gleder ifra i generasjoner, vil en ikke. Selje og Vågsøy ble en for liten kommune, ble det sagt. Men sammen med Eid blir de så mye større, er det ikke bare 10-ti innbyggere flere i Eid enn i Vågsøy?

Eller var det noen i Vågsøy som sa noe, men ikke ba om unnskyldning, som ikke passet Selje-ordføreren?

Men de har funne hverandre og det er ikke måte på hvor positivt forholdet er, både foran og etter folkemøte vedrørende gjenreising av Selje Hotel, hvor mange ganger ordfører Osdal presiserte over eteren (NRK) at det ville komme/var folk ifra Eid på møtet, har en ikke tall på.

Han var ikke like hissig, da det samme hotellet brann, å presisere at Vågsøy Brannvesen var en avgjørende bidragsyter til at det fortsatt er noe igjen av hotellet.

Det vi derimot har fått fortalt mange ganger fra den samme ordføreren er at han ønsker å ha med Vågsøy i ekteskapsinngåelsen med Eid, men at Vågsøy må godta forhandlingene som er ferdigforhandlet.

Riktignok arbeidet Selje-ordfører Osdal ved kirkekontoret i Måløy, men at han igjennom sitt virke der har fått Herrens velsignelse, etter et par år i ordførerstolen i Selje, til å føre forhandlinger på vegne av Vågsøy, tror jeg neppe. Den samme ordføreren har i løpet av denne prosessen vært meget klar i sitt syn på administrasjonssted, eller hva ….?.

I en konstellasjon mellom Selje, Vågsøy og Eid så forlangte han at Måløy skulle være administrasjonssted, ved en eventuell sammenslåing av Selje og Vågsøy som Fylkesmannen foreslo. Så krevde Selje-ordføreren at Selje skulle være administrasjonssted. Og når så forlovelsen er i ferd med å inngås mellom Selje og Eid, da godtar han at Eid skal være administrasjonssted. Og nå ønsker han Vågsøy velkommen inn i varmen til en ferdig forhandlet avtale med Eid som administrasjonssted. Han vet sannelig hva han vil!

Så tilbake til den snart inngåtte forlovelse. Det er nok ikke vanskelig å skjønne hvem som blir den sterke part i dette ekteskapet, for dersom «Alfred fra Eid» ikke får det som han vill så truer han med skilsmisse.

Det har vi tydelig eksempel på. Da Vågsøy ikke støttet Eid i sin uttalelse om fjordkryssing av Nordfjorden. Ja, da truet han med å gå ut av Nordfjordrådet.

Da Nordfjord Havn ikke ville «subsidiere» cruise kai på Eid, ja da kom truslene om utmeldelse igjen, i håp om at et havnestyre som skulle snu, men havnestyret snudde ikke.

Og da kunne pressen berette at Eid går ut av Nordfjord Havn. Ja ja, var det ikke Alfred som snakket om å samle hele Nordfjord!

Kanskje er det best å bryte forlovelsen, for å unngå en fremtidig skilsmisse. Det er jo Vågsøy dere har mest samarbeid med og nytte av. Jeg vil tro at 50 prosent av alle arbeidsføre på Flatraket som har sitt arbeid i Måløy.

Som de gangene Vågsøy Brannvesen har bistått Selje når de har hatt situasjoner de ikke har klart å håndtere selv. For å nevne noe!

Men så tilbake hva barnet skal hete?

Med erfaring fra den debatten som foregår i Sunnfjord og Førde, vil nok dåpen på dette barnet også skape debatt.

Stadt kommune, Sunniva kommune eller Selje kommune med administrasjonssted midt i Nordfjord, uten å ha felles grense med navn på området, neppe akseptabelt for «Alfred fra Eid

Da kunne jo kommunevåpnene være en Fjordhest som beite foran Seljekloster. Selv om han ikke har sagt det så ligger nok navnet Eid kommune å lurer i bakhode på Alfreden!

Da blir det seljeværinger og stadsinger, 6740 Selje i Eid og 6750 Stadlandet i Eid.

Høres dette forlokkende ut? Neppe, men det går vel seg til etter hvert!

Det blir nok litt spesielt den første værmeldingen på NRK TV med stormvarsel: Sterk storm ved Stad i Eid kommune!

Fadderne (medlemmene i Selje kommunestyre) bør tenke seg om kanskje mer enn en gang før ekteskapet inngås!