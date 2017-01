Dette innlegget er skrevet av Per Arne Eide fra Raudeberg.

De homofile og lesbiske har vunnet - Kirken har tapt!

Når kirkemøtet samles i Trondheim den 25. januar, vil det blant mange saker bli ekstra stor oppmerksomhet og debatt om det kjønnsnøytrale ekteskapet og liturgien.

Etter all sannsynlighet vil det ende opp med at et flertall vil vedta en kjønnsnøytral liturgi. Vi får en ny liturgi og lære om ekteskapet, der den gamle og den nye læren skal leve side om side på alle nivåer i kirken. Kirkemøtet bryter da med all kirkelig lære til denne dag.

Kirken er et trossamfunn. Hele kirkens historie vitner om at det er det Hellige evangelium og Ordets forkynnelse, som er den kristne menighets fundament.

Les hva Paulus skriver i brev til Galaterne kap. 1. 6-9, om lære og evangelium. Sterk kost.

Ekteskapet er biologisk begrunnet og er en skaperordning som menneskeheten er avhengig av for å overleve. Enkjønnet "ekteskap" er på sin side en sosial konstruksjon som verken bygger på biologi eller naturretten, men på en individualistisk "rettighets"-ideologi.

Det vil være direkte vranglære om kirkemøtet går med på å utarbeide en likekjønnet liturgi. DNK kan ikke vigsle og velsigne til likekjønnet ekteskap, som er under Guds fordømmelse. Dette kan være det siste og veldige anslaget mot Guds skaperordning og et synlig kjennetegn

på frafallet og opprøret mot den Allmektige og Hellige GUD.



Her er noe av det den nye teologien vil inneholde:

(fra stiftelsen Mor-Far-Barn)

1. Kjønn er irrelevant i det kristne ekteskapet

2. Ekteskapet er ikke Guds skaperordning for mann og kvinne

3. To av samme kjønn kan nå bli erklært som ”rette ektefolk” og få kirkens velsignelse.

4. Forkynnelse og undervisning blant barn, ungdom og voksne, vil bli gjennomsyret av den nye læren.

5. Å erstatte far med en kvinne og bytte ut mor med en mann, kommer ikke i konflikt med Jesu liv og lære.

Når ”likekjønnet ekteskap” er innført, vil kirken møte en rekke nye utfordringer, som vil komme i kjølvannet av dette. Her kommer ganske sikkert krav fra biseksuelle, transpersoner og polyamorøse og ellers flere andre ulike kjønnsidentiteter etc. Mangfold, relativisme, grenseløs frihet, sjølrealisering, smak og behag, vil bli toneangivende.

Hele denne kjønnsideologien kommer til å snu opp ned på alt det som kirken har stått for i alle år. Målet for denne radikale ideologien er å avskaffe mann/kvinne relasjonen og innføre nye normer, der ingen samlivsform skal stå i noen særstilling, alt skal defineres som like naturlig, rett og normalt. Demningen er åpnet. Konsekvensene vil bli dramatiske både for kirken, for barnet og samfunnet.

I 1997 konkluderte et enstemmig bispeutvalg ved å si: ”Å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv er i strid med grunnleggende etiske prinsipper i Bibelen og må anses som kirkesplittende vranglære.” I dag hevder heller ikke bispemøtets mindretall at dette er kirkesplittende vranglære. Hva er det som har skjedd? Bibelen, både Det gamle og Det nye testamente, har ikke forandret seg og er avvisende til homofilt samliv.

Fra institusjonen Mor-Far-Barn, har jeg hentet følgende oversikt:

1997: Bispemøtet stiller seg bak følgende konklusjon i en 30 siders samlivsutredning skrevet av tre biskoper: ”Å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv er i strid med grunnleggende etiske prinsipper i Bibelen og må anses som kirkesplittende vranglære.”

2004: En kjønnsnøytral ekteskapsforståelse blir avvist av et enstemmig bispemøte, inkludert biskop Gunnar Stålsett og Rosemarie Køhn

2005: Et enstemmig bispemøte gjentar sin avvisning av en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse.

2006: 16 av Lærenemndas 20 medlemmer uttaler at en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse strider mot kristen teologi.

2007: 83 prosent av Kirkemøtet stemmer for en uttalelse som avviser en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse. 9 av 11 biskoper og nesten samtlige bispedømmeråd avviser regjeringens planer om en kjønnsnøytral ekteskapslov.

2008: Stortinget vedtar den kjønnsnøytrale ekteskapsloven på tross av massiv motstand fra kirkelige og kristne organer.

Vi har fått en ny teologi og forståelse av skrift og bekjennelse. Fra å være en kirke som ledes av Bibelen og Guds ord, er vi på vei til å få en religiøs kirke der tidsånden taler og veileder. Den liberale teologien vil underminere evangeliet og alt det som har med kristen tro å gjøre og er opptatt av å tilpasse seg det ”moderne mennesket” og det som er politisk korrekt.

Om prest, prost eller biskop forkynner noe som er i strid med Guds ord, er det ikke lenger Jesu Kristi kirke som taler, men den falske kirke. Luther kalte den ”løgnkirken”.

”For det skal komme en tid da folk ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha og høre det som klør dem i øret. De skal vende seg bort fra sannheten og holde seg til myter” (2 Tim. Kap. 4 v. 3-4.)

Biskopene og flertallet i det nyvalgte Kirkemøtet mener at de har autoritet til å omdefinere gudgitte og biologiske skaperordninger. De har derfor bestemt seg for å gjøre ekteskapet kjønnsnøytralt. Dette innebærer blant annet at kirken ikke lenger vil være i stand til å forsvare barns gudgitte rett til å kjenne og vokse opp med både mor og far.

Politiske vedtak og ideologisk press ser altså ut til å veie tyngre enn Bibelen, skapelsesteologien og Guds ordninger for samliv. Det er dramatisk og vil ganske sikkert få store konsekvenser for kommende generasjoner.

Vår tid mangler Gudsfrykt og er kommet på kant med livslovene.