For 110 år sidan vart Selje delt opp

Dette innlegget er skrive av Johan Kroken frå Flatraket og stod på trykk i Fjordenes Tidende 27. januar.

Eit 110-årsminne: 29. januar 1907-2017

Som eit apropos til diskusjonane om samanslåing av kommunane våre, kan det kanskje vere artig å sjå tilbake på kva som skjedde akkurat i desse dagar for 110 år sidan. Då var situasjonen stikk motsett, nemleg oppdeling av Selje kommune, og oppretting av dåverande Nordre Vågsø herred og Søndre Vågsø herred.

Det heile starta med at det kom opp krav om ny kyrkjestad i Måløy, og søknad frå Vågsøy soknestyre om å få skilje ut gardane i sørdelen av Vågsøy til eit sokn for seg sjølv under Selje sokneprestembete.

Dette vart innvilga i november 1905, slik at det nye soknet femnde om gardane Saltkjeilen, Trollebøen, Deknepollen, Kulen, Moldøen, Blåliden, Okshålen, Tennebøen, Nygård, Skavøypollen, Evjen, Sætrenes, Skram øvre, Skram nedre, Midgården, Goteberg, Oppedalen nordre, Oppedalen søndre, Stranden, Færestrand, Våge, Vågsberget, og Hålevik. Det nye soknet fekk namnet Søndre Vaagsø sogn.

I oktober 1906 kom det framlegg til Selje heradsstyre, underskrive av Kr. J. Sunde, Peder S. Skavøpold og Hans Våge om å dele Selje herad i to. I framlegget står det m.a.: Undertegnede fremsetter herved forslag om deling af Selje herred i to kommuner, således at Selje hovedsogn udgjør en, og de to sogne i Vågsø en kommune. Tanken om deling er ikke ny. Ordfører Hjærtenes har ved flere leiligheder udtalt sin mening, at delingsforslaget fortjente overveielse, og trodde det vilde kunne påregne støtte i hovedsognet. (…) Bare den ting nævnes, Selje er amtets største og landets vestligste kommune med det veirhårde Stat midt i sine arme, skulde være nok til at arbeidet for løsningen af dette vigtigste spørsmål fik både fart og rigtig retning. (…) Det næste spørgssmål, som muligens vil melde sig er, hvem vil tjene og hvem vil tabe på delingen. Ved nærmere overveielse kan man ikke tænke sig at dette spørgsmål skulde lægge væsentlige hindringer i veien eller i det heletaget spille noen rolle, når det gjælder at tage stilling til forslaget. (…) Uden at angive videre måden hvorpå, eller sætte nye grænser, hvortil delingen burde legges, overlades sagen til velvillig behandling af det ærede herredsstyre.

Det tok ikkje lang tid å få saka opp i heradsstyret. Allereie 31. oktober same året vart det gjort samrøystes vedtak om å dele Selje herad, men då ikkje i to, - men i tre – herad. Heradsstyret valde ei nemnd på 8 medlemer til å greie ut dei forskjellige spørsmåla i samband med delinga. Det vart vald 4 medlemar frå hovedsoknet og 2 frå kvart av dei andre sokna. Dei som var med i nemnda var: Rasmus Hoddevik, Paul Sjåstad, A. Listou og Rasmus M. Fladager frå hovedsoknet, Olaf Refvik og Karl Iversen frå Nordre, og Hans Våge og Kristen J. Sunde frå Søndre Vågsø sokn.

Som ein kommentar til vedtaket har fungerande ordførar O. Gillesvik tilføya: Idet rigtig afskrift bevidnes, tror jeg at burde bemerke, at det indsendte andragende går ud på en deling i 2 herreder, men da dette ikke vandt tilslutning, besluttedes at dele i 3 herreder, uden at dette dog blev nærmere begrundet i protokollen.

Denne nemnda arbeidde fort, og allereie tre månader etter vedtaket var gjort, låg ei detaljert tilråding frå nemnda føre. Den var datert 29. januar 1907 og var underskriven av alle 8 medlemane. Det vil føre for langt å ta med alt her, men eg tek med ein del av nemnda sine grunngjevingar og framlegg til avvikling av eksisterande fellesskap. (…) Komiteen skal om sagen i sin almindelighed bemærke følgende: Spørgsmålet om deling av Selje herred er ikke nyt. Det har lenge vært diskutert mand og mand imellem og forslag herom har også tidligere været fremsat i herredsstyret. Når dette nu enstemmigt er blit enigt om deling, så er dette det bedste bevis for at kravet er så almindeligt og har vokset sig så stærkt, at det vel ikke længere kan tilbagevises. (…) Nordre og Søndre Vågsø herreder bliver som nuværende sogne (…) At foreslå nogen del af Selje sogn tillagt noget af de andre, finder komiteen ikke at kunne gjøre, når sådant ønske ikke er fremkommet af vedkommende opsiddere. En sådan forandring vil desuden også senere kunne foretages.

Samla innbyggartal i Selje herred var 5.468 personar. Folketalet i dei tre herreda ville etter delinga verte: Selje 3.237, Nordre Vågsø 1.111 og Søndre Vågsø 1.120. Desse tala var ein av faktorane ved oppgjer mellom kommunane. Dei kommunale oppgåvene er delt i 4. Det er Fattigvæsenet, Skolevæsenet, Kommunevæsen og Veivæsen. I tillegg kjem ein del andre punkt som må fordelast. Det gjeld Sparebanken, Folkebogsamlingen, Telefonvæsenet, Udgifter og Garantier.

Eg tek med nokre postar frå nokre av områda.Skolevæsenet: (…) De skolehuse som herefter opføres – skolehuset i Gravdal iberegnet- bekostes af det herred hvori de opføres. (…) Søndre Vågsø herred udbetaler en gang for alle kr 500,- til Nordre Vågsø som erstatning for forskjellen mellem skolehusenes værdi i disse to herreder. For øvrig bærer hvert herred sine skoleudgifter.

Kommunevæsen: (…) Kommunens gjæld, dennes forrentning og afbetaling, samt udgifter ved præstegården og lignende, udredes af herrederne med 1/3 efter matrikelskyld og 2/3 efter sidst opgivne folketal. Udgiften til jordmødrene udredes av de herreder, hvori vedkommende betjener.Veivesænet: Kommunens bidrag til vei over Mandseidet udredes af herrederne i fellesskab. (…) Da Søndre Vågsø vil få uforholdsmæssig lidet af veier, skal Nordre Vågsø herred en gang for alle betale Søndre Vågsø kr 1.100 og Selje ligeledes til Søndre Vågsø kr 500, alt for så vidt denne deling kommer i stand.

Sparebanken: (…) Komiteen går ud fra at når bankens overskud kan anvendes til almennyttige øiemed inden distriktet, at forstanderskabet vil tage tilbørlig hensyn til alle herreder.

Udgifter: til thinghold, overformynderi og andet som ikke før er nevnt, bæres af hvert herred for sig, hvis sådant oprettes særskilt. Forbliver det i fellesskab, blir udgifterne hertil at fordele på herrederne med 1/3 efter skyld og 2/3 efter folketal. Efter samme forhold bliver kommunens kassebeholdning, udestående fordringer og andre eiendele at fordele på herrederne.

Framlegget frå nemda vart lagt fram for heradsstyret den 26.mars 1907. Avtalen vart samrøystes vedteken, og heradsstyret ga ordføraren pålegg om å legge saka fram for styremaktene. Fyrste bøygen vart amtmann (fylkesmann) J. Utheim som skulle førebu saka for Amtstinget (fylkestinget). Amtstinget skulle gi sin uttale til justisdepartementet før delinga kunne leggast fram for regjeringa til avgjerd.

Amtmannen handsama saka svært raskt og la den fram for Amtstinget den 20. april 1907 med negativ tilråding. I grunngivinga si skriv han m.a. Det må indrømmes at der som af komiteeen anført kan være sterke grunde, som taler for at dele dette store herred. Det kan dog være et spørgsmål, om man ikke burde inskrænke sig til en deling i to herreder som af ansøgerne oprindelig foreslået (…) Ved en deling i tre som af herredsstyret foreslået, får man to meget små herreder – hvad der altid vækker betænkelighed.(…) Der er imidlertid ikke nu tid til fornyet forhandling med herredsstyret herom, og jeg kan derfor ikke anbefale, at Amtstinget tager endelig standpunkt til denne sag i år.

Saka kom ikkje opp på tinget det året. Amtmannen si innstilling vart kjend, og dermed starta diskusjonen mellom folket på Vågsøya. Særleg var det folket i Nord-Vågsøy som var aktive, dei ville ha ei tredeling. Sommaren etter vart det samla inn 226 underskrifter til støtte for at det måtte verte 2 kommuner på Vågsøya. Argumentasjonen dei då framførte liknar ikkje so lite på dagens diskusjon og argumentasjon om kvifor ein bør og ikkje bør slå seg saman. So slik sett er det ikkje mykje som har endra seg på 110 år.

Eg skal ta med eit par av punkta i skrivet som vart sendt inn, og soleis vart ein del av saksgrunnlaget som fylgde med inn til departementet.Befolkningen i Nordre og Søndre Vågsø sogne har i flere henseender høist forskjelligartede interesser. I Nordre Vågsø er gårdsdriften den hovedsagelige næringskilde, medens fiskeriet derimot i Søndre Vågsø er den væsentlige. Med den raske udvikling fiskeridriften de senere år har taget i Søndre Vågsø, specielt Skramsbygden, følger selvsagt at der fra andre distrikter og delvis byer tilflytter en hel del folk med ganske andre opfatninger og livssyn med deraf følgende krav end som vil stilles af gårdbrugerklassen i Nordre Vågsø.Det er således at forudsætte at hvis disse to sogne mod eget ønske skulde danne et herred, vilde med et lige stort antal repræsentanter på hver side stadig stridigheder om de forskjellige spørsmål neppe undgåes, der igjen blodt vil føre med sig krav om deling af de kommunale kasser i så stor udstrækning som lovgivningen og myndighederne måtte give adgang til.Vidare vert det argumentert med at det ikkje er veg mellom Sør-Vågsøy og Nord-Vågsøy, og inga von om veg heller i nær framtid. Det vert og argumentert med at sjølv med ein Kgl. Resolusjon (vedtak i Regjeringa), om berre ei kommune på Vågsøya, vil ikkje det kunne iverksettast, då det er for stor usemje om det lokalt.

Saka går sin gang gjennom byråkratiet, og fleire som skal uttale seg har sterke meiningar om korleis sluttresultatet skal sjå ut. I Justisdepartementet som skal uttale seg i saka, har sekretær Krohn uttrykt sterk tvil om å dele Selje herad i tre, i staden for to som det var søkt om. De grunde som er anført for at Nordre og Søndre Vågsø sogne skal bli egne herreder, er ikke synderlig sterke, ligesom det jo heller ikke er prøvet hvorvidt ikke sognene kan arbeide godt sammen. Blir der bedre veiforbindelse mellem sognene, vil derved samværet lettes meget.

Ein mann som sansynlegvis sette lite pris på denne diskusjonen, og som gjorde kva han kunne for å få eit endeleg vedtak var lærar, kyrkjesongar og ordførar i Selje herad frå 1898, då stortingsmann Rasmus Hjærtenes. Han vart og ordførar i «nye» Selje etter kløyvinga og fram til 1916. Han arbeidde nok mykje med denne saka opp mot departementet. Det går også fram av tilrådinga departementet gjorde, ved Byråsjefen Hans B. Flock: Jeg er enig i at Søndre og Nordre Vågsø naturlig hører sammen, og at de bør utgjøre en kommune. Men efter de i dokumentene meddelte oplysninger er det liten sandsynlighet for at distriktet vil gå med på todeling. Efter konferanse med stortingsmand Hjertenæs har statsråden nu bestemt, at delingen skal indvilges (3 herreder), og at saken skal påskyndes.

Dermed var det gjort, og 28. mai 1909 kom den kgl. Res. som slo fast at Selje skulle delast i tre, og Søndre Vågsø herred og Nordre Vågsø herred var ein realitet. 5. juli same året varsla fylkesmannen om at nyskipinga skulle gjelde frå 1. januar 1910. I 1918 vart namna på dei to nye herada endra til Nord-Vågsøy og Sør-Vågsøy. I den store kommunesamanslåinga 1964 vart desse samla til Vågsøy kommune. I tillegg vart då deler av Selje kommune og deler av Davik kommune lagt til Vågsøy kommune.

Som ein liten kuriositet kan det vere vert å nemne at når det gjeld ordførarar i dei nye kommunane, veksla ordførarvervet i Nord- Vågsøy mellom dei to medlemane derifrå i førebuingskomiteen; Lensmann Olaf Refvik, ordførar 1910/17 og 1926/29 og Bonde Karl Iversen 1918/1925 og 1929/37.

I Sør-Vågsøy var komitemedlem Kjøpmann Kristen J. Sunde ordførar frå 1910 til 1919.

Kjelder: Edvard Os: Selje og Vågsøy. Bygdene og Bygdesamfunnet. 1957