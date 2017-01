Dette innlegget er skrive av Jostein Eimhjellen frå Svelgen.

- Kva skjer Bremanger? Har næringslivet samla seg?

Regjeringskontora i Oslo fekk for ei tid sidan besøk av ein stor delegasjon frå Flora og Vågsøy, samt vår eigen ordfører og to andre partileiarar i Bremanger. Formålet med turen var å snakke fram kystsamarbeidet, og Flora og Vågsøy ville ha svar på om dei kunne vurdere samanslåing over hovudet på Bremanger.

Kven var det Bremangerdelegasjonen representerte? Hadde dei mandat til å reise? Var det nokre av Bremanger-politikarane som ytra motstand mot at Flora og Vågsøy skulle få løyve til samanslåing over hovudet til Bremanger? Eller var det god stemning i leiren rundt Sanners lange bord? Det heile framstår som eit godt redigert skodespel.

Korleis er det mogleg at vi har eit kommunestyrevedtak som sier demokratisk nei til samanslåing, medan vi har ein ordførar og andre kommunestyrerepresentantar som arbeider strategisk i kulissane for motsett resultat?

Kvifor måtte vi på død og liv sette i gong eit prosjekt der målet skal være eit bindande utvida kystsamarbeid midt i kommunereformprosessen? Var dette for å kunne synleggjere til sentrale styringsmakter kor godt vi passar saman? Der det i realiteten er mindre vesentleg kva eit eventuelt samarbeid skulle innehalde?

Her er det nokon i Bremanger som er arkitektar, og frå første dag har hatt ein agenda som går lenger en samarbeid. No har dei komme fram frå skåpet og ser ikkje mørkt på at Flora og Vågsøy vil vurdere prosess med samanslåing. Målet til desse aktørane er nådd, om Bremanger då skulle bli tvungen in i ei nkystkommune.

Vår eiga utgreiing viser at vi klarer oss best åleine. Dette er òg Fylkesmannen si tilråding til departementet, der ho har poengtert at vi i dag ikkje har gode nok kommunikasjonar mellom oss som gjer at det er naturleg med ei samanslåing. Fylkesmannen påpeike nettopp at dårleg kommunikasjon vil være til hinder for å oppnå eit likeverdig tilbod til innbyggjarane i ein slik kystkommune.

Vi ser no ein konkurranse om å bli størst og mektigast, der det blir hevda vi treng makt? Med hjelp av ei sjølvkomponert redsle for å være litt mindre enn nabokommunane, så gløymer vi at den viktegaste oppgåva til ein kommune er å levere tenester til innbyggarane. Over 80 prosent av eit kommunebudsjett går til basistenester som skule, barnehage og omsorg.

Ein kommune skal legge til rette for busetnad og alle typer næringsutvikling, men det er næringslivet sjølv som skal drive næring. Det bli no frå enkelte i næringslivet snakka om at vi som ein kommune blir for liten til å utvikle potensialet som er i havrommet? Skal dette være eit nytt argument for samanslåing ? Her er det nokon som ikkje klarer å stokke korta rett. Bremanger kommune seljer ikkje fisk, eller utviklar produkt av tang eller tare. Dette er det dei næringsdrivane i desse bransjane som sjølv må ta grep om. Her må dei maritime miljøa gå i lag i eigne forum på kryss av kommunegrenser og gjerne søke dei ulike kommunane om økonomisk støtte til utviklingsprosjekt, eller for å starte eit felles selskap.

I Kalvåg har no Bremanger kommunen gjort store investeringar nettopp for å legge til rette for maritim satsing med bygging av ny fiskerikai med tilhøyrande næringsareal . Her ligger alt no til rette for utvikling for det selskapet som står for dette.

Er det med eit "mytteri frå vest" at Per Røys og co skal takke kommunen for innsatsen? Nokre frå Kalvåg trur dei vi komme i ein litt betre situasjon med samanslåing, med mogleg litt betre kommunikasjon sjøvegen mot Florø. Greitt nok, men kva med konsekvenseane for resten av kommunen? Kva med Ålfoten og Davik som då heller vi bli ein del av Eid kommune. Ser vi ikkje at dette skaper ein dårleg situasjon for indre del av kommunen, der situasjonen og rammevilkår for utvikling blir snudd på hovudet?

Det er elles underleg at kvar gong det blir hevda i media at næringslivet har samla seg og ønskjer samanslåing, så skjer dette frå Kalvåg , med kun nokre handplukka representantar frå Bremanger, langt vekk frå kommunesenteret Svelgen. Vil i den samanheng poengtere at det som opphavleg var Svelgen Næringsråd, som vart omdanna til Bremanger Næringsråd med Per Røys som leiar, er ikkje i demokratisk drift med styremøte og medlemsmøte.

Det ser elles ut som enkelte har gløymt at det er i indre Bremanger vi har det største og breiaste næringslivet med spydspissen Elkem Bremanger ASA som omsettar for over 1 milliard kr årleg. Bremanger Quarry gjer det også svert bra med 350 mill. kr pr år, i tillegg har vi fleire mindre bedrifter i heile området frå Davik, Leirgulen til Indrehus i sør. Betyr det noko kva næringslivet i indre del av kommunen måtte meine? Fekk Sanner beskjed om at ikkje alle her inne i fjorden synest noko særleg om kystsamarbeid-kommunesamanslåingplanen til reisefølget i Oslo?

I Svelgen er det no mykje positivt som skjer. Steinvik fiskefarm sine utbyggingplaner vil i tillegg til å skape arbeidsplasser gje fleire positive synergiar med meir næringsareal på Rise.m.m Elkem investerer kontinuerleg i ulike tiltak, og vi vil og sjå ei gradvis utbygging av Bremanger Fjord Hotell m.m. Det er no trykk i bustadmarknaden, som dermed legg grunnlaget for husbygging når nye flotte tomter om ei tid vert tilgjengeleg på Langeneset. I Svelgen er det lenge sidan det har skjedd meir en no. Mogleg vi vil arbeide fram eit prosjekt med Svelgen symjehall om nokre år også. Er ikkje alt dette positive som skjer gledeleg, ordførar? Er det ikkje her i desse lokale prosessane vi no burde være med å bidra og sette inn støtet?

Vi er heldige som har ein dyktig kommuneleiing som på grunn av Terra-saka har brukt sparekniven på drift, men samstundes satsar offensivt med berekraftige investeringar som ny sjukeheim og renovering av kommunale utleigebygg, skular og opprusting av Svelgen sentrum m.m. Vi har særdeles gode skular og god barnehage med flinke menneske som gjer ein god jobb kvar dag. Vi ser eit samfunn i endring som gradvis blir betre å bu og leve i. Mykje av dette kan vi takke vår dyktige rådmann for. Medan politikarane til tider har gått i alle rettingar, har han halde stø kurs og gjort det beste ut av situasjonen.

Skal vi no sette alt dette på spel? Heimstaden vår? Trur vi eit nytt kommunestyre i ein ny storkommune der vi kun får inn nokre få representantar frå Bremanger, vil ta betre vare på våre interesser enn oss sjølve? Dette vil bli ein tungdriven kommune med lange avstandar, som blir kostbar å administrere.

Vi veit at dette er ein sentraliseringsreform. Vi veit at det er i Bremanger kutta kjem først. No bør nokon på banen og seie stopp. Dette er ein udemokratisk prosess som pågår styrt utan fornuft, men av egoistiske handlingar frå enkeltpersonar.

No må politikarar i Flora og Vågsøy viser respekt for innbyggjarane i Bremanger, og det vedtaket vi har gjort. Vi har sagt ja til samarbeid, men nei til samanslåing. No blir samarbeidet vi sa ja til brukt mot oss sjølve.

Dette er ein skamleg og dårleg oppførsel. For Vågsøy er elles ei samanslåing mot Flora åleine ei totalt ubrukeleg løysing for innbyggjarane.

