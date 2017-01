Dette innlegget er skrive av Oddbjørn Heinum frå Nordfjordeid:

Vågsøy - Flora - Bremanger

Eg ser i fredagsnummeret at både politikarar og næringslivsfolk har kome i tankar om at det går an å gi Bremanger meir substansielle tilbod om dei vi bli med ein ny kystkommune. Det var på tide. Og då går eg ut frå at det ikkje er berre rådhuset som er meint, men alle dei kommunale kontora, noko som vil løfte tilbodet om offentlege arbeidplassar så pass at det merkast.

Skal eg vere ærleg, hadde eg ikkje venta ein slik raushet av Vågsøyværingane, som hamnar bakarst i lista over alle veldedige innsamlingar, så oppfatninga mi må kanskje reviderast.

Men så er det ein ting til, for kommunesamanslåingar har også si psykologiske side. Eg var for kort tid sidan på eit orienteringmøte om den påtenkte samanslåinga av Eid og Selje, og endå om eg bur på Eid, heldt eg eit engasjert innlegg for at kommunenamnet bør bli Selje, og kommunevåpenet Sankt Sunniva, og det vart endå til referert av Yngve Tolaas i Fjordabladet.

Og no må også Vågsøy og Flora vere like rause i tankegangen og foreslå at den nye kystkommunen skal heite Bremanger, og at kommunevåpenet skal vere dei samankrulla båretoppane som Bremanger alt har valt. Kva kan passe betre for ein kystkommune!

Så får det bli den nye Selje kommune sitt privilegium å ha ein helgen i kommunevåpenet. Sunniva kom symptomatisk nok frå framandt land, og her til lands har vi elles svært få helgenar. Det har nok med folkeferdet å gjere, og vi får vel berre slå oss til ro med det.