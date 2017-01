- Det er godt å bu i Bremanger

Dette innlegget er skrive av Mona Kjerpeseth frå Bremanger.

Kommunane si hovudoppgåve er å yte tenester til innbyggjarane!

Utgreiinga om kommunereforma har vore grundig, og har vist at Bremanger kommune kan klare seg godt åleine. Eit stort fleirtal er imot samanslåing. Det vert heile tida sagt at vi skal bli store og «slagkraftige» so vi kan «sloss» mot Oslo (regionsreforma) og kjempe mot indre deler av fylket (kommunereforma). Er det slik politikken skal være i framtida? Er det ikkje betre å samarbeide?

Eg trur det er meir slagkraftig om ti ordførarar reiser til Oslo og legg fram saker, enn berre ein eller to. Kvifor ikkje samarbeide over kommunegrensene?

Når vi veit at målet med kommunereforma er stordrift og dermed nedbygging av tilboda i distrikta, ein skal spare pengar, er det underleg at nokon som bur i ein utkant som Bremanger kan ynskje dette. I ein storkommune blir ein ikkje noko mindre utkant.

Vi har klart oss bra sjølv om vi er Terra-råka. Om nokre få år vert vi ferdige med det økonomiske uføret, takka være god økonomisk styring av rådmann Tom Joensen.

Elkem produserer ikkje meir silisium, og det blir ikkje meir fisk i havet, om kommunegrensene endrast. Det er andre rammebetingelsar som betyr noko. Vi må ha levande bygder som freistar fagfolk til å busetje seg her. Bremanger har levande bygder. Vi har desentralisert skuletilbod, ein kjempegod og aktiv kulturskule og gode tilbod innan helse og omsorg. Kommunen har bygd ny, flott sjukeheim sjølv om vi er «Terra-kommune».

Bremanger brukar meir midlar per brukar på desse tilboda enn våre nabokommunar. Vi treng arbeidsplassane som fylgjer med ein kommuneadministrasjon. Det er viktig med alternative jobbtilbod for å få fagfolk med familiar til å flytte hit.

Eg er forundra over at Florø, som ikkje ville til Førde fordi dei var for redde for å bli for «små», ikkje skjønner Bremanger sitt val. Kvifor forhandle fram ein intensjonsavtale når vi ynskjer å stå åleine som kommunestyret har vedteke? Ein frir ikkje til nokon ein ikkje vil gifte seg med!

Det som blir forhandla fram i ei slik avtale står ikkje lenger enn til neste avstemming. Det viser politikken som blir praktisert no. Eit demokratisk vedtak gjeld ikkje lenge dersom det er eit parti som ikkje har fått det slik dei vil.

Eg har enno ikkje sett noko konkret som skal bli så mykje betre frå ja-folka, som meiner at andre har hovudet i sanden. Korleis får vi det betre i Bremanger om vi går inn i ein storkommune? Kva får vi å seie mot Flora sine ca 12.000 og Vågsøy ca. 6.000 innbyggjarar?

Ein stor del av kraftpengane som nabokommunane våre vil la oss behalde i ein periode, dreg til Eid i lag med Ålfoten, dersom det vert samanslåing.

Noko anna som også betyr mykje er Dr. Shanker sin uttale om at eit ja til storkommune er eit ja til dårlegare legetenester.

Så la oss stå på og behalde Bremanger som eigen kommune! Her er det godt å bu!