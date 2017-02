- Snakka nokon om uynskte hendingar?

Dette innlegget er skrive av Hans Gunnar Våge, og stod på trykk i Fjordenes Tidende 31. januar.

På lokalradioen 26/1-17, fortalde Laila Haugland kor gode røynsler ein har i Nordfjord etter at akuttkirurgien ved NSH vart lagt ned.

Ingen uynskte hendingar, vart det sagt. Det skuldast meir flaks enn reell tryggleik for pasientar.

No går eg ut frå at ho kjenner til «prosedyren» i Helse Førde, og veit kva som skjer når ein lækjar i Nordfjord tingar sjukebil. Om ho ikkje gjer det, så kan eg fortelje at då vert samtala sett over frå AMK, og til ein lækjar under spesiallisering ved sentralsjukehuset ved Førde. Vedkomande seier i dei fleste høve at pasienten skal til Førde.

Det har ført til at ein kritisk sjuk pasient har vorte kravd køyrt til Førde, men overlevde, fordi ambulansepersonellet tok kommandoen, snudde på Lote, og køyrde til Volda. Eg trur neppe at Haugland, eller leiinga i HF, ynskjer at ein heller skal døy, enn at ein skal få livgjevande behandling i Volda.

Kanskje vi kan einast om det, og så kan ho heller nytte «andre ord», og andre «kulørar» neste gong ho skal fortelje kor bra alt er i Nordfjord og HF?