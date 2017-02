- Tid og penger vil stoppe Kystvegen

Dette leserinnlegget er skrevet av Ole Stenbakk.

Tid og penger vil stoppe Kystveien

Tidligere lokalpolitiker i Bremanger Kåre Myklebust forteller i et avisinnlegg at han for 30 år siden var med på møte om trasévalg for kystveien. Reidar Sandal prosjektleder for Kystvegen Måløy-Flora, fortalte i Flora Industriforening for en tid siden at for å komme videre nå, måtte man enes om trasévalg!

Nå reiser Sandal rundt om på bygdene og spør folk om hva de mener? Dette er for dumt til å være sant! Gjør som i Sverige og de fleste andre land. Politikerne bestemmer A- og B-punktet på veien, så er det fagfolkene i vegvesenet som bestemmer den rimeligste traseen! Skal fremgangsmåten til tidligere stortingsmann Sandal, og ikke å forglemme tidligere ordfører i Flora kommune Bengt Solheim-Olsen benyttes, vil jeg hevde at ingen som leser dette stykket i dag vil noen gang få oppleve å kjøre kystveien mellom Florø og Måløy fergefritt!

Så til et annet hinder i dette prosjektet. Vi har kun to politikere fra Sogn og Fjordane på Stortinget, begge kommer fra indre strøk. Får de valget mellom å bruke penger på opprusting av Strynefjellet/Hemse-

dalsfjellet eller bro i indre, gjør de det istedenfor å satse på kystveien mellom Florø og Måløy.

Vi vet at de som får frem prosjektene til politikerne er deres rådgivere. Det er i dag 19 statsråder, 50 statssekretærer, 28 politiske rådgivere. Ingen av dem kommer fra Sogn og Fjordane! Vi har rett og slett ingen som snakker kystveien sin sak for oss! I tillegg vet vi at oljeprisene har stupt, det blir knallharde tider fremover, om hvor pengene skal brukes.

Med dette som bakteppe, må vi omgående bruke det billigste og raskeste alternativet, nemlig havet og hurtiggående båter. Ellers løper tiden fra oss, og utviklingen på kysten stopper opp. Med hurtigbåtalternativet kan bygdefolkene og politikerne forhandle, og ikke minst krangle, helt fritt de neste 20 til 50 årene!

Et tall for kystveien som stadig går igjen i media er 30 milliarder. Prisdifferansen mellom vei og fire hurtiggående båter som tar både folk, biler og trailere med timesvis avganger, er i overkant av to milliarder billigere for båt enn for vei hvert eneste år fremover. To milliarder er uhorvelig mye penger! Bare vedlikeholdskostnadene på en slik vei er på cirka kroner 80.000 pr. kilometer hvert år! (Kilde: Statens vegvesen). Da trasévalget ennå ikke er bestemt, vet jeg ikke lengden på veien, så denne kostnaden er ikke med i mitt regnestykke!

Helt til slutt, forretningsmann Gunnar Carlson i Måløy sier i en avis at det haster med å få til en båtforbindelse fra Måløy til hver flyavgang i Florø. Med den nedgangen i passasjertallet det er på Florø lufthavn, er det bare et tidsspørsmål før flyplassen blir nedlagt og alle må reise til Førde. Eneste muligheten for å redde flyplassen er å øke passasjertallene. Passasjerøkningen kan kun komme fra nord, nemlig fra kommunene Bremanger og Vågsøy. Hør på Gunnar Carlson, sett opp båtruter nå!

Masse folk ønsker å bruke flyplassen i Florø, men det finnes ingen kommunikasjon. Alle andre flyplasser har subsidierte flybusser/trikker, eller flytog. Hvorfor kan ikke vi på kysten ha en flybåt? Hvorfor er det ingen som gjør noe med dette før det er for sent, og flyplassen i Florø er nedlagt?