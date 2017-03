Dette innlegget er skrive av Svein Hansen.

– Kven er rolleblanding problematisk for, Stein Robert?

Eg viser til din kommentar i Fjordenes Tidende fredag 24. februar. Eg vil i denne samanheng gjere deg merksam på at du er ordførar for heile kommunen og er bindeleddet mellom administrasjonen og dei folkevalde. Som ordførar har du både rett og plikt til å påsjå at reglar blir følgt når det gjeld sakshandsaming i forhold til Kommunelova og lovverket elles.

Temaet er arealplanen for Selje kommune som skal gjelde til 2029, og spesielt Årsheim Næringspark. Når du viser til at den konklusjonen vi har står seg veldig bra, så blir spørsmålet; kven er vi?

Som ordførar ser du heilt vekk frå:

• Ei tilråding frå ei synergigruppe som vart samrøystes valt av Selje kommunestyre.

• Samrøystes vedtak i Selje kommunestyre og prioriteringsliste, unntaket var du som stemte mot.

• Innsending av vedtak og prioritert liste over bruk av masser frå Stad skipstunnel til Kystverket, der Årsheim Næringspark var prioritert som nummer tre.

• At ved utlegging av førstegangs høyring hadde Næringsparken på Årsheim av ein eller annan merkeleg grunn blitt «borte» frå kartet. Eit samrøystes planutval vedtar at Næringsparken på Årsheim skal inn att på kartet før utlegging til offentleg høyring. Unntaket var også her, du stemte i mot.

• Det som vart sett inn att på kartet på ny og utlagt var ikkje i samsvar med vedtak i kommunestyret og planutvalet.

• At i møteboka frå møte i planutvalet er ikkje merknadane frå grunneigarane tilhøyrande Næringsparken på Årsheim som vart utlevert til planutvalget sitt møte den 22.06.2016, nemnt med eit ord.

• At før andre gangs utlegging av arealplanen har den ikkje vore innom planutvalet. Årsheim Næringspark er tatt vekk på nytt. Planutvalget har verken godkjent prioritering eller planer før den vart utlagt til offentleg ettersyn, dette har sin samanheng. Her blir ein litt matt når ein kjenner saka, ikkje mykje er att av kommunestyret sine prosjekt og prioriterte liste.

Dette er ei haldning som for meg er skremmande å oppdage. Din e-post til meg i dag (27.02.17) og kopi til kommunestyregruppa i Frp tek eg med stor ro. Eg let meg ikkje true. For meg får det koste det det måtte koste. På nytt vil eg presisere at det er eg som grunneigar og næringsdrivande som uttaler meg i avisa. Eg har god kjennskap til saka. Når det gjeld mobbing er det også greitt å presisere at det ikkje kjem frå andre partigrupper i kommunestyret. Dette vil bli diskutert i Frp, både i styret og i gruppa. Du vil få svar.

Det skulle vere av interesse for mange å få vite frå prosjektleiar kor mykje det har kosta Selje kommune i ressursar av eigen administrasjon og betaling for utført arbeid frå Norplan si side for å motarbeide fleirtalsvedtak i kommunestyre og planutval.

De må sanneleg ha gløymt at de skal jobbe for folket og ikkje mot folket.

Sanninga er at det er vanskelege arbeidstilhøve, ikkje berre i kommunestyret og utval, men også vidare nedover i organisasjonen. Her er det ein «maktelite» som styrer med hard hand. Dette gjer at dei fleste har funne ut at det beste er å bøye seg for overmakta, eller å slutte og finne seg anna arbeid.

Når det gjeld din påstand at det er mange som har fått nei, har du rett i dette og ein ser nok eit bevis på det når ein ser inn i planen og ser kva som er att etter møta i bygdene der det kom inn over 350 innspel med smått og stort. Når det gjeld at det ikkje er uvanleg at slike prosjekt blir skrinlagt, reknar eg med at det er Årsheim Næringspark du siktar til. Eg har aldri vore bort i eit prosjekt som kunne få tilført masser til ein verdi av 82 millionar berre ved at kommunen var positive til prosjektet. Legg ein til turistbiten, vil investeringane komme opp i ca. 100 mill.

Ser ein på utgreiingane frå synergigruppa er det for Næringsparken på Årsheim, som er innsendt til Kystverket, berekna at samfunnsnytten i prosjektet og vurdering av nye arbeidsplassar kan generere 90 nye arbeidsplassar innan ein 10-årsperiode. Eg vil tru at desse arbeidsplassane har Selje kommune bruk for. Dette har eit samla kommunestyre i Selje trua på, berre ikkje ordførar og administrasjon.

Når ein då forheld seg til fakta og der grunneigarane ikkje får møte med administrasjonen eller Fylkesmannen eller med Norplan i eit prosjekt der næringslivet er gjennomgåande positive til prosjektet er det ting som verkeleg skurrar.

Eg har vore med i politikken i mange år, men makta og arrogansen frå dei som ein skulle vente ville vere våre og næringslivet sine beste medspelarar skal ein leite lenge etter.

Motarbeiding frå dag ein.

Ein kan berre tenke seg for ein aktivitet det skulle blitt i kommunen om 100 av desse innspela, store eller små, kunne blitt realisert.

Som valt representant til Selje kommunestyre sju gongar og to gongar til Fylkestinget kan eg ikkje sitje roleg å sjå på dette lenger, det er skremmande for framtida og for dei folkevalde, og ikkje minst for demokratiet.

Slik vil eg ikkje ha det, då seier eg ifrå.

Vi som sit i Selje kommunestyre ber om respekt for våre meiningar i møte, og at fatta vedtak i saker skal respekterast.

Dette må du som ordførar og du som rådmann ha respekt for.

Når det gjeld å vere inhabil viser eg til at det aldri i møte har blitt reist tvil om at eg er habil. Tvilen om dette og denne «ballen» er det personar utanom møte som har kasta fram, og dei får svare for seg når den tid kjem.

Eg viser til Forvaltningslova §6.2 «I kollegiale organ er det organet (kommunestyret i dette tilfelle) som avgjør om det enkelte medlem er habilt eller inhabilt, jf.§8 annet ledd. Medlemmer av kollegiale organ har plikt til å vurdere sin egen habilitet, og skal i god tid før møtet melde fra om forhold som har betydning for egen habilitet.»

Eg har vurdert det slik at for at det ikkje seinare skal vere tvil om dette i saka så trer eg derfor til side.

Kva tid eg stiller i Selje kommunestyre att vil eg samrå meg med gruppa mi om, og tida vil vise når dette blir.

Det må i det minste bli andre haldningar til dei folkevalde i kommunestyre og planutval og dei vedtak som der blir fatta frå visse personar.