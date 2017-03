Dette innlegget er skrevet av Roy Husevåg.

- Vågsøy slår bena under egne målsettinger

Som midlertidig utflyttet vågsøyværing er jeg veldig bekymret for hva slags kommune jeg risikerer å flytte tilbake til.

For er det bare meg? Eller virker alle utredninger, sakspapirer og intensjonsavtaler å være skrevet i et rosenrødt skjær der man ikke reelt har vurdert ulempene med en kommunesammenslåing? Jeg mener den samlede saksutredningen faktisk virker så farget av et ja-standpunkt at den ikke er troverdig nok til å basere en sammenslåing på.

For hva er det egentlig Vågsøy ønsker å oppnå ved en kommunesammenslåing? (Disse målene er hentet direkte fra kommunens eget innledende prosjektdokumentet).

1. Få et betre tjenestetilbud.

Kommentar: Gode tjenestetilbud er vel først og fremst avhengige av nærhet, kapasitet og kompetanse? Ingenting tilsier vel at en sammenslåing med Flora vil påvirke dette i kun positiv forstand?

2. Få et sterkere fagmiljø.

Kommentar: Finnes det begrensinger for samarbeid mellom fagmiljøene i kommunene i dag? Nei? Så hvordan skal kommunesammenslåing alene, kunne gi sterkere fagmiljø? Og avhenger ikke alt av hvilke fagmiljøer vi egentlig snakker om? Faktisk tror jeg at de aller fleste fagfelt ikke vil oppleve det som utelukkende positivt at de blir strekt ut over et større areal eller sentralisert under et tak.

3. Bli en mer attraktiv kommune angående bosetning og arbeidsplasser.

Kommentar: Både dagens kommunegrense og alle potensielle framtidige grenser er og vil være kunstige barrierer som både offentlige og private aktører kan og bør bryte. Nordfjordnett er et eksempel på et slikt interkommunalt selskap (som til og med er kommunalt eid). NoMil, Nordfjord Havn og Nordfjord Vekst er andre eksempler. De aller fleste selskaper har faktisk ansatte som pendler fra andre kommuner. Samarbeid på tvers av kommunegrenser er både mulig og nødvendig. Bosetning er knyttet til arbeidsplasser og de er i stor grad altså uavhengige av kommunegrenser. Å tro at en sammenslåing alene vil påvirke bosetting og arbeidsplasser, virker ganske naivt?

4. Få en bedre utbygd infrastruktur.

Kommentar: Igjen en målsetting som er uavhengig av kommunesammenslåing? Samarbeid er mulig på tvers av kommunegrensene. Om nå pengesekken kortsiktig skulle bli noe større (midlertidig økte overføringer på ca. 15 mill.), vil vel dette ikke være avgjørende for infrastrukturprosjekter? Flora har en samlet gjeld på 1.458.904.250,00 NOK pr. 1.1.2016. Hvordan skal dette komme Vågsøys innbyggere eller deres fremtidige infrastruktur til gode?

5. Bli mer slagkraftig regionalt og nasjonalt.

Kommentar: En påstand jeg ikke tror på og som ikke er underbygget av fakta. Hvordan kan mindre demokrati, færre politikere, færre ordførere og mye mer gjeld føre til økt innflytelse? Man må da kunne samarbeide om felles mål uten å slå seg sammen?

6. Få bedre kommuneøkonomi og større handlingsrom.

Kommentar: Igjen en påstand uten forankring? Kommunesammenslåing alene oppnår jo ikke noen vesentlige stordriftsfordeler? Kun strukturendringer (nedleggelser?) og rasjonalisering av tjenesteytingen (sentralisering og bemanningskutt?) oppnår dette? Med andre ord tiltak i konflikt med andre målsettinger. Hvor skal dette handlingsrommet oppstå og på bekostning av hva eller hvem?

Så noen viktigere tanker?

Hvorfor diskuterer vi kommunesammenslåinger nå? Er dette kun fordi Sanner & Co har truet kommunene med pisk og gulrot? Er det den påfølgende frykten for nå å miste det man har av tilbud som har gitt dette voldsomme handlingsbehovet? Jeg mener dette paradokset er den eneste grunnen til dramaet.

Derfor er det trist å se at isteden for å stå rakrygget sammen (og ta til motmæle!) har kommunene nå begynt å krangle seg imellom, dette trolig initiert av Sanner sine økonomiske intensiver. Hvis man nå (før fristen) frivillig og uten motstand slår seg sammen, loves det en liten påskjønnelse. Det er nemlig foreslått et ekstra tilskudd til dem som nå gjør som regjeringen befaler. Tilskuddet som er foreslått er ment som en overgangsordning, og skal etter planen tas bort igjen (les: dette kalles en gulrot, og er et velkjent knep for å lure noen til å utføre noe de normalt ikke ville utført). Mange glemmer at overføringene fra staten er avhengige av hva Stortinget vedtar, og at dette kan endres når som helst. Likevel har mange kommuner nå gitt seg i kast med å få tak i denne «gulrota», så galt har denne leken nå faktisk gått at selv kommuner som ikke engang deler grenser har begynt å snakke om sammenslåinger. For Vågsøy tilsvarer gulroten sannsynligvis under 15 millioner (når vi deler den med Flora). Eller sagt på en annen måte: Vi «mister» ca. 1 prosent av gjelden vi samtidig påtar oss.

De få erfaringene som finnes viser dessuten at sammenslåinger av kommuner generelt ikke lønner seg. Dette da sammenslåing i seg selv ikke gjør driften billigere (ref; den danske kommunereformen). Å legge ned skoler, slå sammen hjemmetjenester, opprette felles renovasjonsordning og samme IT-system er tiltak som henger veldig lite sammen med kommunegrensene, men som er tiltak som kan kutte utgiftene. Om det er til beste for innbyggerne, er et helt annet spørsmål. Et spørsmål vi strengt tatt alle vet svaret på?

Men er ikke egentlig alle lokalpartier i Vågsøy enige om at argumentene for sammenslåing bør handle om hva som er best for innbyggerne? Jeg tror det. Derfor håper jeg at enkelte partier nå ser seg tilbake og revurderer hvor de er på vei.

Økonomi bør aldri være et argument for å justere demokratiet. For husk at det er det som vil skje, en stor justering av lokaldemokratiet vårt. Nesten 2/3 av lokalpolitikere skal rasjonaliseres bort ved en kommunesammenslåing med Flora. Det betyr lengre avstander mellom de som styrer og dem som blir styrt. Sannsynligvis vil det føre til en kraftig maktkonsentrasjon i Flora og langt færre representanter fra de mindre bygdene i Vågsøy. Sannsynligvis vil Vågsøy kun bli representert av de største partiene (les: i dag er dette Ap og Høyre, nesten utelukkende måløyværinger). Jeg har ingenting imot måløyværinger, men husk også at en stemme på Ap eller Høyre i Måløy vil bli dominert av Flora Ap eller Flora Høyre. Litt forenklet og unyansert betyr dette at Vågsøy risikerer å kraftig svekke eller miste sin egen selvråderett.

For meg er denne skjeve maktfordelingen det jeg anser som den mest negative konsekvensen av en kommunesammenslåing med Flora. Samtidig er de positive konsekvensene (som er direkte avhengige av en sammenslåing) svært vanskelige å finne. Min konklusjon er at kommunen selv slår beina under samtlige av sine egne målsettinger (ved å øke avstander, øke gjelda og svekke lokaldemokratiet).

I disse dager ringes det rundt til et knippe vågsøyværinger (under 10 prosent), kun disse skal få lov til å si sin mening om en sammenslåing med Flora. Men vil sammenslåingsprosessen stoppe opp om de fleste av disse svarer nei? Finnes det lenger en prosentsats som er høy nok til at Vågsøy ikke skal kunne bli Kinn? Jeg har mine tvil. Det virker som at flertallet av politikerne har gjort opp sin mening for lenge siden.

Jeg håper nå man i det minste vil avholde en folkeavstemning (les: en skikkelig meningsmåling som gir hele kommunen mulighet til å uttale seg). Om denne dagen kommer, håper jeg at de som kommer seg opp av sofaen, ikke bare stemmer, men faktisk også reflekterer rundt hvilken verdi deres stemme har i dag. Den vil trolig være verdt langt mindre i en fremtidig Kinn kommune.

Med ønske om å flytte tilbake til en sterk VÅGSØY kommune.