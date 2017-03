– Kva ønskjer vi å oppnå med en Kystveg?

Dette innlegget er skrive av følgande medlemmer av Bremanger Ap: Thomas S. Øvstedal, Asle Jonny Førde, Per Helge Eikeland, Jostein Eimhjellen, Frank Midtbø, Nils-Jørgen Sagebø og Kåre Myklebust

Kva ynskjer vi oppnå med ein Kystveg?

At Bremanger sine to representantar i Kystvegen-styret stemmer mot det beste for eigen kommune er i beste fall uforståeleg. Kven sine interesser skal dei representere i eit slikt forum? Om Bremanger sine politikarar hadde klart å samle seg kring Grov-alternativet, så hadde det gitt klare signal til både bystyret i Flora og til kommunestyret i Vågsøy.

Det fins ikkje mange argument for Terøy-alternativet når ein ser på følgjande samanlikningar:

Vegen mot Grov kan byggjast ut i fleire omgangar, der kvart stykke vil gje gevinst i tidsinnsparing. Vegen om Terøya må fullførast før ein kan hente ut gevinst. Og den må difor fullfinansierast før ein kan sette i gong.

Å hente ut gevinst ved Grov-alternativet vil vere mykje rimelegare enn kva Vegvesenet sine kalkyler antyder. Dette fordi det ikkje er naudsynt å gjennomføre heile prosjektet for å komme i mål med ein trygg og rask veg, men ein kan gjennomføre utbygginga parsell for parsell.

Grov-alternativet gir kortare veg til sjukehuset i Førde, for alle i både Bremanger og Vågsøy. Ein kan spørje ambulansetenestene kva verdi det ligg i 20 minutt kortare veg. «Den gyldne time» er eit omgrep innan traumebehandling, der ein viser til at behandling innan den første timen etter alvorleg skade kan auke sannsynet for overleving og redusere fare for komplikasjonar.

Grov gir høgare ÅDT. Altså fleire brukarar. Dette vil sjølvsagt vere å føretrekke når vegen skal brukarfinansierast. I tillegg vil vegen korte ned tida for den gjennomgåande trafikken og slik bidra til meir trafikk over både ferjesamband og bru over Nordfjorden.

Vegstykket Grov - Svelgen er Vegvesenet si faglege tilråding. Skal norske politikarar nok ein gong sjå vekk frå slike tilrådingar? Politikarforakt er eit viktig stikkord her. Kystvegen Måløy-Florø AS som er samansett av 9 politikarar og lekmenn har no altså sett til side ei tilråding som er satt saman av ca. 16 fagfolk, i tillegg til ulike samarbeidsgrupper. Det er nesten ikkje til å tru!

Vegen om Grov var utgangspunktet når ein starta selskapet under namnet «45-minuttsregionen». Dette er også årsaken til at Førde og Naustdal kommune er med-aksjonærar i selskapet. Formålet var altså å skape ein bu- og arbeidsmarknad med 50.000 innbyggjarar. Ifølgje nettsidene til Kystvegen Måløy – Florø AS er dette framleis formålet til selskapet. Difor er det jo noko rart at styret i selskapet stemmer for ein trase som går i mot selskapet sin eigen strategi. Noko å tenke på når ein skal samle støtte på fylkesnivå for valt trase og prioriteringar opp mot andre vegar i fylket.

Det vil rett og slett vere ei hån mot innbyggjarane i Svelgen-området å velje Terøy-alternativet og slik ekskludere dei frå den store arbeidsmarknaden som er i Førde. Grov-alternativet vil gi same reisetid til Førde som Svelgen-innbyggjarane har til Florø i dag. Altså akseptabel pendlaravstand for fleire. I tillegg vert ein kvitt Magnhildskaret, med dei utfordringane og problema pendlarane møter kvart år på denne fjellovergangen.

I denne teksten har vi tenkt på arbeidspendlarane når vi har snakka om pendlaravstand. Men vi skal ikkje gløyme skuleelevane våre. Slik det er no er Førde akkurat utanfor rekkevidde for dei elevane som ikkje ynskjer å bu på hybel på vidaregåande skule. Når vi veit at hybelbuarar er overrepresentert i fråfallstatistikken, er dette også eit moment ein bør ta med seg inn i beslutningsgrunnlaget.

Vi håpar at politikarane i både Flora og Vågsøy ser verdien i å velje Grov-alternativet framfor Terøya. Og vi håpar politikarane i Bremanger hugsar kven dei er sett til å representere og kven som har synt dei denne tilliten. Og vi håpar dei forvaltar denne tilliten godt.