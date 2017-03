Dette innlegget er skrive av Elisabeth B. Hatlenes, som sit i Bremanger kommunestyre for Høgre. Innlegget stod på trykk i Fjordenes Tidende 21. mars.

Til folkevalde og sambygdingar

Som lokalpolitikar og folkevald tar eg den rolla svært seriøst. Oppgåva mi er å ta del i den kommunale verksemda på alle område. Med omsyn til alle behova og rettane ein innbyggjar har gjennom eit livsløp det vere seg, helse, omsorg, oppvekst og byggjesaker. I tillegg skal vi vere med å utvikle kommunen sine interesser og samt vere ein god arbeidsgivar for våre 500 tilsette.

Kommunen har mange oppgåver som skal løysast og eg som folkevald har ansvar for at innbyggjarane får tilgang til dei kommunale tenestene innanfor dei rammene som er sett. Det betyr at eg skal stå til ansvar ovanfor innbyggjarane og finne løysingar som er til det beste for fellesskapet.

Vi alle veit kva for situasjon vi har vore i sidan 2008, og alle som er arbeidstakarar i Bremanger kommune står faktisk på for å yte det beste ut frå dei konsekvensane det framleis har. Eg ser veldig mange som gjer ein fordømt god jobb!

Når eg les aviser og debattar på sosiale medium eller diskuterer med andre i mi eiga kommune, så opplever eg fogderistrid! Liten vilje til å finne den beste løysinga for alle innbyggjarane. Eg vil faktisk påstå at det er ein barnsleg retorikk som vert brukt, verre ein mine eigne born som kranglar om kven som har fått mest eller kven som fekk sist …

Vi må ønske kvar enkelt bygd det beste og gle oss over kvart einaste positive vedtak som vert banka. Ein må tenke at dette er bra for innbyggjarane for den gjeldande bygda og tenke at det kjem alle til gode.

Det er gjort eit vedtak i kommunestyret som seier at vi skal stå åleine, og det er på høg tid at bygdene i Bremanger kommune står saman. Stå saman om å ville det beste for heile kommunen. Kvar bygd og den enkelte innbyggjar er viktig.

Vi slit med folketalsnedgang, prognosar for elevtal dei ti neste åra er skremmande. Det er no det gjeld.

Alle, utanom «Svelgen-bygdene», har kome med ei fråsegn om kva for trasear dei ønskjer seg – nærmast som eit krav utan å ta omsyn til dei andre bygdene.

Folkeengasjement er bra, bygdemøte og informasjon er viktig for å få innsikt og eit breiare bilete av saka. Det hadde vore fint om nokon kunne kome med ei fråsegn som var løysingsorientert.

Jau då, Statens vegvesen har kome med eit forslag som er løysingsorientert og realistisk innanfor dei økonomiske rammene som er sett. Den har tatt omsyn til den demografisk vanskelege stoda i Bremanger kommune, og den bør vi kjempe for!

Mitt syn er at Statens vegvesen har kome fram til eit godt gjennomtenkt traséval med tanke på den demografiske utfordringa i Bremanger kommune.

Innleiingsvis vil eg sei at mitt høgaste ønske er ferjefri over Nordfjorden. Eg vil kome med ei viktig betraktning når det gjeld fjordkryssing i delstrekke 5.

Ein må gjere gode utgreiingar på vind og vêrtilhøve på det aktuelle brustrekket, samt på dei andre aktuelle kryssingspunkta, dersom vindtilhøva i Biskjelneset er slik som det vert omtalt. Då kan ein samanlikne funna som er gjort.

Når det gjeld traseval i delstrekke 4, Grov eller Terøyna, er det fleire moment som ein peikar ut trasevalet over Grov som det beste alternativet for Bremanger kommune.

Fyrst og fremst pris. Pris blir brukt som det viktigaste argumentet for å legge vekk alternativet i delstrekke 5, Otteren- Bryggja. Vi må vere realistiske i forhold til økonomi.

For det andre har vi sterk tradisjon for å bygge stykkevis og delt, med god argumentasjon om å kunne ta vegen i bruk tidleg.

Det siste og kanskje det beste argumentet er at vi skal utvikle Bremanger kommune til å verte ei meir attraktiv kommune der vi kan utvide vår bu- og arbeidsregion. Ta Svelgen som eit døme. Det blir sagt at 45 minutt er innanfor den akseptable pendlartida, noko Grovalternativet nesten kan innfri.

Tal frå 2015 seier at Florø har 5.600 arbeidsplassar og er allereie ein arbeidsregion for Svelgen. Grovalternativet vil utløyse Førde som ein ny arbeidsregion med sine 9.400 arbeidsplassar. Eit fagmiljø som er langt større og breiare enn Florø.

Differansen på den moglege utvida arbeidsregionen er stor, 5.600 eller 15.000?

Heilt til slutt vil eg nemne god og kort veg til sjukehus.

Til mine vener i kommunestyret, tilsette i Bremanger kommune og gode sambygdingar i heile kommunen, det er på tide å leite fram dugnadsånda og viljen til å finne den gode løysinga for fellesskapet vårt.

For eiga rekning.