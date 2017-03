– Bruk året til å finne en god løsning

Dette innlegget er skrevet av Rolv Petter Vetvik fra Måløy.

Hva er problemet? spør ordfører Ola Teigen i Florø.

Forslag til sammenslåing av Flora og Vågsøy er i prinsippet et forslag til å endre maktbalansen fra indre strøk til en mer balansert maktfordeling mellom ytre og indre i Sogn og Fjordane. Dette er et prinsipp som de fleste i Vågsøy er enige om. I kommunestyret i Vågsøy kom det frem at alle i Senterpartiet var mot nye Kinn kommune, det samme var partiet Rødt og deler av Krf, FRP og Bryggja lista.

De sa nei før resultatet av spørreundersøkelsen var kjent. Når resultatet kom og det viste seg at flertallet av de som ble ringt opp var mot, fikk Høgre i kommunestyret et dilemma.

Dette på tross av at et solid flertall i kommunestyret tidligere hadde sagt et klart ja til at Vågsøy skulle gå inn i samarbeid med andre, for å danne en sterk kystkommune. Dersom det realitets avstemning denne uke, kan en risikere at Høgre ikke klarer å samle seg om et annet standpunkt, enn nei. Toget er dermed kjørt og Vågsøy sitter tilbake alene tilbake og utgjør sammen med Bremanger å bli utsatt for et spill, der Vågsøy ikke kan vinne.

Sett fra en nasjonal vinkling er nye Eid/Selje en dårlig løsning for innbyggerne i hvert fall for Selje og for regionen. Bare ved å studere pendlertall mellom kommunene Selje, Eid og Vågsøy blir det åpenbart hvor svak nye Selje/Eid er uten Vågsøy.

Fra Selje til Eid pendler 39 personer daglig til arbeid.

Fra Eid til Selje pendler 14 personer daglig til arbeid.

Fra Selje til Vågsøy pendler 124 personer daglig til arbeid

Fra Vågsøy til Selje pendler 61 personer daglig til arbeid

Mellom Eid og Vågsøy oppgir Panda (2016) følgende pendlertall:

Fra Eid til Vågsøy pendler 103 personer daglig til arbeid

Fra Vågsøy til Eid pendler 69 personer daglig til arbeid

Mer enn 10 prosent av alle i arbeid i Selje arbeider i Vågsøy og nesten 5 prosent av alle yrkesaktive i Eid kommune jobber i Vågsøy. Av alle yrkesaktive i Vågøy pendler 2,6 prosent til Eid og 2,4 prosent til Selje. Selje har 45 priosent av alle yrkesaktive i offentlig forvaltning og Eid har over 60 prosent, mens Vågsøy har 46 prosent. Flest ansatte i det private næringsliv har Vågsøy. Over 90 prosent av alle pendlere er i denne regionen antatt privat ansatte.

Det er disse tallene sammenholdt med andre faktorer som lav inntjening og en gjennomsnittsinntekt under midten for Selje og Eid som tilsier at Vågsøy ikke kan eller får lov til å stå alene. Også Vanylven har mange pendlere til Vågsøy. Hele 3.5 prosent av yrkesbefolkingen pendler til Vågsøy, bare Sande og Ulstein har flere pendlere fra Vanylven

Så ordføreren i Flora spør med rette, hva er problemet. Folk som ble oppringt i spørreundersøkelsen kjente ikke fakta, reiseavstanden mellom Flora og Vågsøy ble proklamert som et problem og dessuten kunne Flora ha fordelt noen toppfunksjoner også til Vågsøy.

De parti som ønsker en sterk kystkommune og en endring på makt og fordelingsnøkkel av penger mellom kyst og indre strøk av Sogn og Fjordane, ønsker at Kinn skal bli en realitet. En kan derfor ikke ta sjansen på at usikre kommunerepresentanter i Høgre i Vågsøy sier nei i kommunestyret. Høgre vil ikke ta på seg at Vågsøy sitter igjen med svarteper og at alle visjoner om en sterk kystkommune går tapt. En sterk kystkommune er en vinn/vinn situasjon for næringslivet, en næringsgevinst som prinsipielt ikke kan bli stoppet av Høgre.

Jeg vil derfor slutte meg til dem som mener at vi må bruke dette året til å finne frem til en god løsning for nye Kinn kommune, med Vågsøy og Flora som startgrop.