Dette innlegget er skrevet av Ole Stenbakk.

Politikerne i Bremanger må våkne!

Bremanger kommune ligger som kjent igjen som ingenmannsland i dagens kommunesammenslåing. Det at de til nå ikke har villet diskutere sammenslåing med Flora og Vågsøy kan på sikt vise seg å være det lurest trekket de noen gang har gjort!

Bremanger ligger som kjent midt i «senga» i det ny inngåtte ekteskapet mellom Flora/Vågsøy. Spiller politikerne i Bremanger nå kortene rett, slår de seg hurtigst mulig sammen med Eid og Selje. Dette vil bli en kystkommune fra hav til bre. Med en slik ny storkommune som blir liggende å splitte Vågsøy og Flora, vil kommunalminister Sanner med stor sannsynlighet tvinge inn Flora og Vågsøy fortest mulig.

En slik storkommune med Eid, Flora, Vågsøy, Selje og Bremanger vil kunne sammenlignes med Førde, Naustdal, Gaular og Jølster. Begge de to nye storkommunene vil ha cirka 25.000 innbyggere. Største forskjellen blir at storkommunen, som da ikke lenger bør hete Kinn, men Hornelen, vil ha herredømmet over «gullkysten», fra Stad-tunnelen i nord til Svanøy i sør. Nåværende Bremanger kommune vil i en slik storkommune bli liggende i midten både befolkningsmessig og arealmessig og være det naturlige sete for rådhus og admirasjonssenter!