Dag Austring og Geir-Ove Jørgensen har skrive dette innlegget.

Anlegg for forureining

Gunnar Silden får tydeleg fram i sitt lesarinlegg 4. april at han prioriterer storkapitalen og arbeidsgjevar Marine Harvest framfor lokale fiskeriinteresser og lokalsamfunn. Dersom anlegget Silden bestyrer i Rundereimstranda produserer 10.000 tonn med laks er dette ein produksjon som krev 10.500 tonn med fôr. Spill av fôr på to prosent og 28 prosent fiskemøkk gjer at berre anlegget i Rundereimstranda årleg forureinar sjøbotnen med 3,150 tonn avfall.

Bortsett frå arbeidsplassar på anlegget er dette ei verksemd som så langt ikkje skapar verdiar i den kommunen den er lokalisert i. No vil Silden ha eit større oppdrettsanlegg i Sildagapet. Området frå Sildagapet til Dragsfalla er grunt og det er eit produktivt gyteområde for sild, sei og torsk, for å nemne dei viktigaste artane. Silden bør kjenne til dei rike rekefelta rundt si barndoms øy og at desse vert hausta av.

Dette er lokalitetar fiskarar har hausta frå i generasjonar og som dei delvis vert utestengt frå om Silden «får viljen sin» med tradisjonelle oppdrettsanlegg plassert i Sildagapet. Også for nye tradisjonelle anlegg vil 30 prosent av årsproduksjonen forsøple hav og botn. Til større produksjon, til meir søppel.

Ein lokal fiskebåt har like mange arbeidsplassar som eit oppdrettsanlegg og fiskarar og rederi legg igjen pengar i eigen kommune og ikke i lomma til Fredriksen, eigar av Marine Harvest. Sjølvsagt skal vi ha oppdrett og auka oppdrett av fisk også i framtida, men på ein slik måte at næringa ikkje forureinar på same måten som i dag.

Nye anlegg må plasserast slik at dei ikkje driv vekk dei som har hausta av området tidlegare. Når eg fyrst skriv eit svar til Gunnar Silden vil eg be om at han dokumenterer kva tid Fylkesmannen har sagt nei til kai i Lestovika. Denne påstanden har Silden kome med til fleire. Kaia i Lestovika vil stette eit dokumentert behov. Eit behov fiskarane, som einaste yrkesgruppe, har tilkjennegitt med innspel til arealdelen av kommuneplanen.