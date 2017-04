Dette innlegget er skrive av Jan Atle Stang, regiondirektør NHO Sogn og Fjordane.

– Lysare horisont for norsk økonomi

Den positive utviklinga frå siste halvdel av 2016 held fram for norske bedrifter. På område etter område peikar pilene no den rette vegen. Men omstillinga drøyer likevel, viser NHO sin siste kvartalsrapport.

Det ferske økonomibarometeret – som tar pulsen på NHO sine medlemsbedrifter kringom i kongeriket, viser tydeleg at stemninga og framtidstrua er på veg opp over heile landet. Og det er spesielt oppløftande at dette gjeld for alle næringer. For fjerde kvartal på rad aukar talet bedrifter som er positive både til marknadssituasjonen no og til utsiktene framover.

Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, seier at NHO sin marknadsindeks no er om lag på same nivå som i 2012, og at etter to år med fastlandsvekst på knappe éin prosent årleg i gjennomsnitt ventar ein no ein vekst på kring det dobbelte i år og neste år.

Sjølv på Vestlandet vurderer no eit fleirtal av bedriftene marknadssituasjonen som god. Samstundes er ledigheita på veg ned. I mars fall summen av heilt ledige og talet på deltakarar på tiltak for fjerde månad på rad. NHO-bedriftene planlegg dessutan å auke bemanninga i inneverande år. Og talet på planlagde oppseiingar og permitteringar er også noko lågare enn på same tid i fjor. Det er gledeleg.

Men det er framleis ein veg å gå, meiner Dørum. Nedturen i oljeverksemda er neppe over. Han reknar difor med at oljeinvesteringane vil falle også i år og neste år, med til saman nye 15 prosent. Samstundes kan vi ikkje forvente at oljeprisen skal tilbake til historisk høge nivå.

I perspektivmeldinga legg regjeringa til grunn ein oljepris på 65 dollar per fat. Forventa avkastning av oljefondet er nedjustert til 3 prosent, og uttaket blir redusert tilsvarende.

Det betyr at vesentleg mindre oljepengar kjem til å bli sprøyta inn i statsbudsjettet, med dei utfordringar det vil kunne føre til i eit land som fram til no nærast har kunna unne seg velferdsordningar i verdsklassen og elles pengar til det meste. Auka oljepris betyr heller ikkje berre meir pengar i statskassa. Det betyr også auka kronekurs, noko som vil svekke den kostnadsmessige konkurranseevna til norske bedrifter. Eksportavhengig norsk næringsliv vil med andre ord få større utfordringar med å selje varene sine ute i verda.

I tillegg drøyer som sagt omstillingane. Ein nær rekordhøg del av investeringane går no til bustader og offentlege investeringar, og ikkje til næringsverksemd. Det er ei utfordring, ikkje minst fordi vi veit at det private næringslivet er ein sentral del av løysinga på fleire av landet sine noverande og framtidige utfordringar; både innanfor velferd, miljø og tryggleik. Utan eit sunt, godt og aktivt private næringslivet stoppar som dei fleste veit Norge og distrikta opp.