Gunnar Silden, lokalpolitikar for Tverrpolitisk liste i Selje og driftsleiar ved Marine Harvest, har skrive dette innlegget.

Anlegg for framtida - svar på Austring/Jørgensen sitt lesarinnlegg

For det første så har ikkje eg tenkt å starte en polemikk i avisa, men sidan det blir framsett påstandar som går på å sverte ei vekstnæring så må eg svare på ein del av det som blir påstått.

Så håper eg at Austring/Jørgensen kan besøke meg i Rundereimstranda eller heime for å diskutere vidare. Kunnskapen om akvakultur er ikkje blitt større med åra, noterer eg meg.

Eg vil fyrst ta føre meg påstandane om forureining som det blir henvist til i lesarinnlegget. Kumøkk og sauemøkk blir brukt til å gjødsle markane med, så kan hende vi gjødslar havet med lett oppløyseleg fiskeekskrement som gir næring til alger og plankton.

I akvakulturlova blir kvar einaste lokalitet som det blir fôra fisk på, pålagd å ta tre prøver av sedimentet under merdane for kvar generasjon før vi set ut fisk når produksjonen er på høgste og etter at vi er utslakta. Viser tilstanden ei forverring av bunnsedimentet vil vi ikkje få sette ut fisk på neste generasjon før tilstanden er tilfredsstillande.

Det er eksterne firma som utfører dette arbeidet, og på Rundereimstranda blir det tatt opp 12 prøver som blir nøye vurdert av marinebiologer i laboratoria. Det dei ser etter er om livet på botnen som børstemark etc. framleis er tilstades.

Kvart 4. år tar vi prøver lenger ute i fjorden for å følgje med utviklinga der, og vi har også det som blir kalla for strandsonegransking med visse mellomrom for å sjå om vi påverkar strandsona.

Og som om ikkje det er nok så er begge anlegga i Selje og dei tre anlegga i Vågsøy ASC-sertifiserte, noko som medfører endå strengare kontroll.

Det går blant anna på minimalt bruk av kjemikaliar til avlusing, lavare terskel på kjønns-

modne lus, ikkje bruk av kobbar i notimpregnering, områdebeskrivelse og identifisering av sensitive/trua habitatar/artar (nøkkelartar, trua artar, følsomme artar).

Identifisering og beskrivelse av potensiell påvirknad og strategier for minimering av påvirknad og overvåking.

Vi har årlege informasjonsmøter (stakeholdermøte) med berørte partar som bygdelag, fiskarlag, kommune, fylkeskommune og fiskeridirektoratet som blir invitert. All denne dokumentasjonen kan de få sjå når de kjem på besøk.

Så til påstanden om at vi ikkje legg igjen pengar i kommunar som vi er i; eg kan gje dokke namn på masse bedrifter i området Selje/Vågsøy som ikkje vil vere einig i dette. Kvar lokalitet legg igjen ca. 25 millioner kvart år i desse to kommunane, ikkje så mykje i Selje som Vågsøy, men det er fordi servicebedriftene er plassert i Vågsøy. Vi er også en betydelig aktør innan sponsing og bidrag til idrett og andre gode føremål.

Havbruksnæringa er også ein viktig bidragsytar til Fiskesalgslaget kor vi bidreg til ein omsetniad av rensefisk for i overkant av 90 millionar kroner. Så det er mange fiskarar som har ein stor del av inntektene sine frå det fisket.

Skal vi utnytte havrommet som det er tenkt i den nye stortingsmeldinga, så må vi komme litt vidare enn berre sjarkfiske, som i mange tilfelle blir drive av hobbyfiskarar som tener million i inntekt på olje og ringnotfiske og har altfor mykje fritid. Men for all del, vi må ha plass til sjarkfiskarar som lever av fiske, og vi skal få til å dele havrommet mellom oss på ein god måte, og der er vi allereie i god dialog med næringa gjennom kontakt med fiskarlag.

Kaia i Lestovika er eg litt usikker på kva du meiner, Dag Austring, men eg går utifrå at det er massefylling i sjø frå tunellen du meiner.

Fylkesmannen sine embetsmenn hadde motsegn mot alle utfyllingar i Moldefjorden, på Årsheim og Leikanger i den fyrste innsendinga av arealplanen.

Etter andre gangs gjennomgang har planutvalet landa på Hatleneset, for i det heile å prøve å få til et sjønært industriområde i Moldefjorden.

Som du sikkert veit så har den reviderte arealplana lagt ute til offentleg ettersyn i nokre veker, så viss fiskarane har spelt inn ei kai i Lestovika der, så vil den bli vurdert på like linje med alle andre innkomne planar.