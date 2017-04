Dette innlegget er skrevet av Kan Shanker, leder i Almennlegeforeningen.

Tvangssammenslåing og norsk dobbeltmoral

Norge er et udemokratisk land. Fylkesmannens U-sving med råd om å tvinge vår kommune, mot folkets og folkevalgte sin vilje, inn i naboenes grenseløse galskap viser tydelig Norges sanne(r) ansikt i forhold til demokratiet. Det er flere spekulasjoner rundt denne «swingdansen» til vår fylkesmann: noen spekulerer på om fylkesmannen med denne udemokratiske tilrådingen prøver å «tilfredsstille» noen i Oslo for å sikre en god stilling i det nye fylket, mens andre spekulerer på om mulige politiske korrupsjoner under det anstendige navnet «lobbyvirksomhet». Vi, medlemmer i Allmennlegeutvalget, tror overhodet ikke på slike spekulasjoner. Vi ble hverken overrasket eller skuffet. Skuffelsene kommer jo kun når en har noen forventninger. Når vi på forhånd var klar over at hele kommunereformen hadde en udemokratisk filosofi som grunnmur, var det heller ingen grunn til overraskelse når vi hørte om snuoperasjonen til den ustabile fylkesmannen vår. Vi må bare lære å tåle slike politiske skittent spill i et udemokratisk land som Norge for å unngå helseplager.

Men det vi ikke kan tåle er nettopp at generalsekretær i Europarådet Torbjørn Jagland reiser rundt til andre land og preker om demokrati og dermed gir rom for tolkning om at det er demokrati i Norge! Han burde ha tatt en tur til Kommunaldepartementet og deretter til vårt fylke for å vite om hva som virkelig skjer i hans «norske hus». Vi har tenkt å lage et par innlegg i avisene om norsk demokrati, i de landene han besøker for preking om demokrati. Første innlegget har tittel: “Norveçli gizli demokrasi”.

Det er valgår i år. Vi regner med og håper at alle, som er rammet av fylkesmannens siste udemokratiske stunt, bruker sitt «bondevett» ved valg av stemmeseddel. På legekontorene i Bremanger kommune kommer vi til å lage noen plakater som skal være en form for en helsebringende «veileder» eller et hjelpemiddel for våre pasienter (velgere) slik at de kan uttrykke hva de mener om udemokratiske prosesser gjennom sine stemmesedler.