Dette innlegget er skrive av Jostein Einhjellen frå Svelgen.

– Fylkesmannen sa nei til Kinn

Sjølv Geir Vinsand, Sanner sin utsende kommunesamanslåingsekspert, var klar på att Kinn kommune ikkje viile bli godkjent utan Bremanger, og kom med følgande uttale i Firdaposten for ei tid sidan .

«Eg er ikkje i tvil . Kinn kommune, utan Bremanger , er den mest ekstreme kommunen som er føreslått etter krigen. Ein har ikkje felles grense, og konseptet strir loddrett imot dei måla som er sett i kommunereforma, om samanslåing av kommunar som er tett integrert og som allereie har felles bu –og arbeidsområde»

Vindsand var hyra inn for å halde foredrag om Kinn kommune for formannskapspolitikarane i Flora og Vågsøy før vedtak for Kinn kommune vart fatta. Underleg nok vart det likevel ja til Kinn både i Flora og Vågsøy.

Fylkesmannen har konkludert med det same som Vinsand: Kinn kommune utan Bremanger er ikkje i samsvar med måla til kommunereformen. Dette er ein føresetnad for at departementet skal kunne godkjenne grenselause samanslåingar. Kvifor skal ein elles kjempe for noko til sitt eige folk som alle ekspertar og også innbyggjarane i Vågsøy meiner er det reine vanvit?

Att Fylkesmannen kan meine at Kinn blir så mykje betre ved å tvinge Bremanger i mellom er vanskeleg å forstå. Avstanden mellom Vågsøy og Flora vert ikkje kortare, og vegane og bruene som Fylkesmannen hevdr er ein føresetnad for at dette skal være ein god og funksjonell kommune for innbyggjarane og næringslivet er ikkje her.

Intensjonsavtalane som er vedtekne i Flora og Vågsøy for Kinn kommune er utan Bremanger. For desse vedtaka er det ikkje lagt til grunn at det skal nyttast tvang mot Bremanger. Dette er ei heit ny sak som kommunestyra i Vågsøy og Flora i så fall må ta stilling til. Å bruke tvang mot sin nabo er eit spørsmål om verdisyn og solidaritet. Dette er varme ord ein brukar frå talarstolane på landsmøtet i både Ap og KrF. Dette handlar om å vise gjensidig respekt for kvarande. Dette er særdeles viktige verdiar i vår tid. Kva står vi for? Kven er vi?

Eventuell tvang mot Bremanger er kun eit forslag frå Fylkesmannen og dermed også Sanner sin idé. Det kan være lett for Ola Teigen og Kristin Maurstad å tenkje at ein kunne overlate spørsmålet til regjeringa og Sanner, for å skubbe den stygge kjensla vekk frå ein sjølv, og dermed freista å fråskrive seg ansvaret. Men dette ville ikkje vere ei handling det står særleg respekt av.

I realiteten er det liten grunn til å bekymre seg. Både Ola Teigen og Kristin Maurstad frå Ap har vore klare på at tvang mot Bremanger ikkje er eit tema. Dei har kun stilt døra open for at Bremanger frivillig kunne komme med i ein eventuell Kinn kommune. Eg er sjølv med i Bremanger Ap og kan aldri sjå for meg at tvang er noko Ola og Kristin i det heile vil diskutere. Vi skal tross alt forsvare god solidarisk arbeidarpartipolitikk, og på siste landsmøte vedtok Ap , at også unntaksregelen for tvang skulle fjernast frå Ap sit partiprogram.

Her i Bremanger har vi no tolmodig venta på at Flora og Vågsøy skal bli ferdig å prate om denne Kinn-kommunen, så vi kan komme i gong at med det viktige kystsamarbeidet. Konklusjonen må no vere at Flora og Vågsøy avsluttar Kinn-prosjektet med eit raskt ekstraordinært kommunestyremøte. Dermed kan vi komme i gong med det viktige samarbeidet på nytt, og kommunane i lag med næringslivet kan starte nokre pionérselskap for utvikling av potensialet i havrommet. I Kalvåg ligger eit stort klart næringsområde som Bremanger kommune har bygd opp, som truleg kan være ein fin stad å etablere eit slikt selskap .

Når det gjeld Bremanger og ein kystkommune, så har samlingslista i Flora mange underlege utspel for tida. På eine sida står Jacob Nødseth og forsvarer bruk av tvang på Bremanger. På den andre sida står Lasse Seim og hevdar han aldri vil ha med fastlands-Bremanger i ein kystkommune, visst nok fordi enkelte politikarar og næringsdrivande her inne skal være så vanskelege. I forhold til Lasse sit innspel med å dele Bremanger, så kan ein stille spørsmål til kor smakeleg det ville sjå ut om eg frå Bremanger skulle hevde at Eikefjord burde frådelast frå Flora og bli ein del av Førde eller Bremanger kommune. Frank Willy ville truleg gått fullstendig av skaftet, og Nødseth som er advokat ville komme med alle verdas paragrafar. Forstår ikkje denne samlingslista at dei representerer Flora kommune og i realiteten har ingenting med Bremanger å gjere? Håper Ola Teigen som er ein sakleg person med gangsyn kan prøve å prate lit med desse turbulente karane frå samlingslista og fortelje dei forskjell på rett og galt.

Eg har den største tiltru til at Ola Teigen og Kristin Maurstad som sosialdemokratar med sine parti i ryggen har forståing for at her i Bremanger har vi rett til å behalde vårt lokaldemokrati og våre eigne lokalsamfunn og sjølvstyre som eigen kommune utan å bli sett på som bakstreversk av den grunn.

Håper mistydingane rundt bruk av tvang mot Bremanger snarleg blir retta opp ved hjelp av AP sine stemmer i kommunestyre, slik at ein kan sende ein klar beskjed til Høgre og Sanner, kva grunnverdiar det Norske Arbeiderpartiet står for.

Til hausten skal Ap og Sp danne regjering og fjerne «tvangsspøkelset» som har regjert i kommunane dei siste åra. Dermed er vi sikra å få behalde tenestetilbodet der folk bur, til beste for utvikling av kysten og næringslivet.