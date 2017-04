Dette innlegget er skrevet av Rolv Petter Vetvik fra Måløy.

– Spinnvilt i Sogn og Fjordane

Resultatet av kommunereformen i Sogn og Fjordane er spinnvilt og skaper i ettertid en politisk debatt bygd på følelser, alternative fakta og fiendebilder. Roten til all strid er ikke selvpålagt i kommunereformen, men Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sin bruk av denne.

Bakteppe: Forvaltningsloven setter et klart skille mellom den utøvende fylkesmann og det lovgivende Storting. Det gjør Fylkesmannsembetet til en tilrettelegger, ikke en dirigent. Dette fører til at det viktigste en fylkesmann skal gjøre i all saksbehandling er å vurdere sin strategiske posisjon i behandlingsprosessen. Kommunereformen skisserer det handlingsrom fylkesmannen skal holde seg innenfor og fylkesmannen sin strategiske posisjon i saksbehandlingen av reformen. Det er god norsk forvaltningspraksis at vedtak som innebærer bruk av skjønn når det gjelder store inngrep i offentlige budsjetter, tas av folkevalgte organer.

Det norske forvaltningssystemet som er i tre ledd, er designet for å spre makt. Kommunereformen er omfattende og kompleks, til mer omfattende og jo mer komplekst, dess viktigere blir det for Fylkesmannsembetet å holde tilbake egne preferanser, ideologi, egne synspunkter og fremfor alt sikre byråkratisk saksbehandling og unngå minste hentydning til politisk saksbehandling.

Når Fylkesmannen i Sogn og Fjordane på dagen var på banen og godtok sammenslåing av Selje – Eid, var handlingen utenfor embetet sitt kompetansenivå. Dette fordi sammenslåingen ikke er i samsvar med kommunereformens krav til sammenslåing av kommuner. De skal som kjent, som minimum ha felles grenser, felles bo- og arbeidsområde.

På det forvaltningsnivå Fylkesmannen opererer utfra, skulle hun i sin tilretteleggerrolle si nei til sammenslåing av Selje – Eid og overlate til regjering og senere Storting til å ta et annet standpunkt. Når Fylkesmannen i ettertid skulle ta standpunkt til sammenslåing av Flora – Vågsøy var det hennes plikt å si nei. Men isteden valgte hun å tvangssammenslå Bremanger med Flora – Vågsøy. Alt dette for å få en kommunesammenslåing i tråd med intensjonen i kommunereformen. Hun har med dette vedtaket satt regjering og Storting i en catch 22-situasjon, fordi hun praktiserer kommunesammenslåing ulikt, uten dekning i forvaltningsloven. Samme hva som skjer i ettertid, blir alt galt. Hun har tilrettelagt for et ydmykende nederlag for regjeringen og satt en ny regjering fra høsten i en umulig situasjon.

Så på toppen arrangerer Liv Signe og en SAS-flyger et såkalt senterpartifolkemøte i Måløy. Liv Signe som har hatt alle sentrale verv som er mulig å få på alle tre forvaltningsnivå, hadde nå en mulighet til å gi en forståelig analyse av det politiske bilde, skapt som følge av kommunereformen. Hun kunne i det minste forsøke å analysere hvorfor kommunestyrene i Selje, Vågsøy og Flora har valgt som de gjorde. Men istedenfor snakket hun om sentralisering, nedlegging av lensmannskontor, post, meieri og hvordan alt skulle endres når hun fikk makt. På strak arm lovte hun å reservere vedtak om å slå sammen Sogndal, Leikanger og alle andre sammenslåinger som innebar sentralisering.

Liv Signe unngikk med all flid å nevne grunnen til at kystkommunene har opptrådd som de har gjort. Kystkommunene har benyttet kommunereformen til å søke å endre på et maktmisbruk av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som gjennom 42 år med all makt i fylkestinget, systematisk har skeivfordelt statlige og fylkeskommunale midler, til fordel for indre på bekostning av kysten.

Gjennom 42 år, har kysten av Sogn og Fjordane alltid hatt høyest arbeidsledighet, høyest fraflytting, lavest folketallsvekst og laveste sysselsettingsvekst. Utviklingen på kysten av Sogn og Fjordane har vært det stikk motsatte av kysten i resten av landet. Gjennom 42 år har Sogn og Fjordane til punkt og prikke, vært et resultat av Senterpartiet sin politikk. Riktignok med Arbeiderpartiet som løpegutt. (Skulle her skrive rævadilter, men velger å ta hensyn)

Resultatet er at kysten har gått tilbake, lønn til sysselsettingen i indre er bare en utgiftspost på statsbudsjettet. Fravær av vekst i privat sysselsetting i indre er permanent, bare kysten uten hjelp fra fylkeskommunale midler har klart å opprettholde et næringsliv, nesten på linje med resten av landet. Men manglende vilje til å kombinere offentlig utbygging med privat utbygging har svekket veksten i ytre. Liv Signe er stolt over resultatet og vil derfor med all makt Senterpartiet har hindre at kysten speilvender skjevfordelingen i Sogn og Fjordane. Når hun kunngjør at hun vi reversere nye Kinn er det også for å hindre at ytre tar en større del av kaken. Hun vil i beste Trump-stil bygge mur rundt skeivfordelingen i fylket.

Det beste mottrekk for kysten er å slå sammen Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora. Når Eid ikke nevnes av meg, er det fordi denne kommunen er forfordelt av fylke og stat over lang tid og har fått sitt. Dersom dette ikke lykkes, er nest beste trekk å opprettholde Kinn kommune. Merkostnaden for denne kommunestrukturen skal betales av det offentlige.