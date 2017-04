Dette innlegget er skrive av av Sverre Magne Dyrstad frå Bremanger.

Så er det på’an igjen!

Marerittet om kommunesamanslåing vil visst ingen ende ta. Her er vi omgitt av "ulvar og indianarar" på alle kanter, og vi blir drivne frå skanse til skanse.

Kristin Maurstad seier: I Vågsøy bestemmer vi sjølv, Eimhjellen.

Myndig dame det! Du må’kje komme her – å komme her!

Uff ja, hadde det no berre vore i Vågsøy ho ville bestemme.

Men det viser seg gjentekne gongar at både Kristin og Ola – og fleire andre – vil bestemme i Bremanger òg. Det er det som er så sørgjeleg trist.

Vi greier oss så inderleg godt åleine vi i Bremanger, så kan de vere så snill å gje oss fred ?

Dersom Vågsøy og Flora har problem med å få til konstellasjonen ved ei sammenslåing, var det mykje betre at de ikkje rota dykk bort i noko de ikkje forstod konsekvensane av.

Ein ordfører skal fronte fleirtalsvedtaket i befolkninga. Ikkje egne meininger.

No hadde Vågsøy kommune spørjeundersøking blant 600 av innbyggjarane. Fleirtalet var mot kommunesamanslåing med Flora. Likevel pressa Vågsøy kommunestyre gjennom eit samanslåingsvedtak.

Kva var då hensikta med spørjeundersøkinga ?

På eit kommunestyremøte sa Kristin Maurstad at fleirtalet i befolkninga ikkje var ansvarleg for svaret dei gav, men det var kommunestyret.

Det er feil, Kristin. Totalt feil! Du må ikkje seie slikt. Folk kan kome til å tru på deg.

Hadde de lytta til fleirtalet i spørjeundersøkinga, hadde innbyggjarane blitt ansvarleg til neste korsveg. Sjå på Brexit.

Kommunestyret er ikkje – og blir ikkje ansvarleg. De er valde inn for 4 år. Når de må gå ved neste kommuneval, er det ingen som stiller dykk til ansvar for det de har gjordt – dessverre.

I Bremanger kommune har vi den velkjende Terra-skandalen.

Det var mange som var medskuldige i den saka. Terrasaka var to gonger behandla i kommunestyret. Berre ein person måtte gå etter den skandalen, og han var tilsett i Bremanger kommune i løna stilling. Kommunestyret blei ikkje medansvarleg. Heller ikkje ordføraren. Men folk som den gong var med og påførde innbyggjarane i Bremanger kommune fleire hundre millionar norske kroner i tap, sit enno i kommunestyret, og har framleis sterke meiningar. No gjeld det kommunesamanslåing og kystvegvalg. Totalt utan ansvar, men med sterke meiningar.

Når kommunestyreperioden er over, kjem der eit bilde av ordføraren på veggen i kommunestyresalen. Det bildet vil bli kommentert – alt etter kor nøgde befolkninga har vore med ordføraren.

Det er det næraste Kristin Maurstad kjem eit "ansvar".

Den sammenslåinga til Kinn kommune som Kristin og Ola blei enige om, har av mange (og kommuneekspertar) blitt kalla ubrukeleg – og det som verre er. Er ikkje det ein tankevekkar?

Det siste var Fylkesmannen som foreslo tvang mot Bremanger, for å få ein "sammenheng" i Kinn kommune. Men det var heller ikkje hennar primære ynske. Ho såg for seg Vågsøy, Selje og Eid.

Men det er vel vanskeleg å få aksept for tvang der.

For dei som har hatt små barn kan sammenslåinga av Vågsøy og Flora til Kinn Kommune samanliknast med Nasse Nøff og Ole Brum som skulle ut på tur:

"Hvor går vi? spurte Nasse Nøff.

Jeg vet ikke, sa Ole Brum.

Og så gikk de dit."

Kan dette passe betre på andre enn Kristin og Ola?

Flora sitt hovedpunkt er at Flora skal vere tyngdepunktet i ein kystkommune. En del politikere i Flora og Vågsøy legg ikkje skjul på at dei vil tvinge Bremanger med i Kinn.

Men dei same politikarane ville ikkje slå Flora saman med Førde, eller Vågsøy saman med Selje/ Eid. Kva om dette blei gjort med tvang? Ville de sete roleg og akseptert det ?

Neivel, kvifor ikkje? Kvifor skal Bremanger akseptere at Vågsøy og Flora harselerer med oss som "hittegods"? Var det tvangssamanslåing med Bremanger som var intensjonen då de valgde å slå dykk saman ?

Om de har vondt for å akseptere at vi protesterer på at Flora og Vågsøy skal bestemme over vårt "territorium", så sjå på dykk sjølve. Flora kjemper mot politireforma, nedlegging av kystradioen, nedlegging av likningskontoret i Flora,og anna nedbemanning.

Om det blir tvangssamanslåing med Bremanger, trur eg ikkje det blir noko godt samarbeid.

Så er det alle fordelane det blir vist til.

Ei kommunereform er for å spare pengar.

Blir det spart noko med delt kommunesenter og store avstandar? Nei.

Om Bremanger blir med i Kinn, blir avstanden mellom Vågsøy og Flora akkurat den same. Økonomisk gevinst kjem av sentralisering og sparing, noko som betyr dårlegare servicetilbod til innbyggjarane ute i distrikta. Dette betyr bl.a. kutt i desentralisert skule, helsetilbod og andre kommunale utgifter.

Utvikle kysten positivt.

Er det Kinn Kommune som skal inn på næringsida? Eller er det andre som har problem med å samarbeide over kommunegrenser?

Rolf Domstein sa på eit kommunestyremøte i Vågsøy at han ikkje hadde hatt problem med å drive firma i Selje – Vågsøy – Bremanger og Flora.

Firma i Svelgen har avdeling i Flora og Førde. Trur ikkje det er problem heller. Firma i Flora har avdeling i Svelgen. Trur ikkje det er problem – for firmaet.

Dengong eg var medeigar i fire firma i Flora, var det ikkje problem for meg. Og der er ikkje sperre ved kommunegrenser for dei som driv rekneskapsfirma i Ytre Bremanger. Ikkje problem for dei heller.

Kva er så problemet?

Trur problemet er størst for dei som ikkje har prøvd å drive næring over kommunegrenser, og kanskje ikkje drive næring i det heile tatt. Og det er dei som fyller spalteplass i media.

Dei som har tru på store visjoner – et "fata morgana".

Bremanger kommune har lagt tilrette eit industriareal på Kalvåg. Det er berre å take det i bruk for den som vil. Eller blir der andre moglegheiter med Kinn?

Havlandet ligg der no, som ved ei kommunesamanslåing. Tak det i bruk om du vil. Der er ingen hindring. Eller blir der andre moglegheiter med Kinn?

Blir der andre moglegheiter for fiskeindustrien ved ei kommunesamanslåing?

Kva blir arbeidsgjeveravgifta i Kinn?

Vågsøy og Bremanger har i dag 10,6 prosent.

Flora har 14,1 prosent.

Men dette bekymrar nok ikkje Flora-politikarane. Det blir Vågsøy og Bremanger som må blø der òg.

Dei som kjempar for samanslåing bruker diffus formulering, Snakkar med store runde ord, men seier ingen ting.

Som: Morn’a, Jens – utan å spesifisere noko meir. Har ikkje sett noko konkret om kva fordelar vi får ved ei samanslåing. Det skal berre bli stort og robust.

Vi kan dra til oss nyetablering vi elles ikkje ville fått.

Ja, det som vanlegvis er for utruleg til å vere sant, er ikkje sant.

Vi vil stimulere eksisterande bedrifter til vidare vekst og knoppskyting.

Det verkar allereie som overføringsmidlane er tenkt sprøyta inn i firma for vidare vekst og knopskyting.

Meir interessant for den utflytta ungdomen å vende heim.

Tru meg. Om kommunen heiter Flora – Bremanger – Vågsøy eller Kinn, kjem ikkje ungdomen heim før der er ein ledig arbeidsplass.

Ved ei samanslåing blir mange av Bremanger sine kommunale arbeidsplassar flytta til Florø. Dette vil såleis ikkje hjelpe Bremanger.

Gjennom media får vi inntrykk av at heile Kalvåg og Ytre Bremanger er for samanslåing.

No kjenner eg faktisk ein del folk i ytre strok. Desse folka snakkar òg med mange sambygdingar. Dei seier at fleirtalet der ute er mot samanslåing.

Det er berre det at dei få som kjempar for sammenslåing er som eit "gnagsår" i media, og gjev inntrykk av at dei snakkar fleirtalet si sak.

Det må vel vere ein god idé å ta ei folkeavstemming om forkjemparane for samanslåing ikkje vil gje seg ?

Men så blir det å akseptere svaret då. Det gjorde dei ikkje i Vågsøy. Der viste dei forakt for folket! Kva skal gje tillit til slik oppførsel?

Dei som vil få størst fordel av ei samanslåing er Flora, med kommunesenter. Kinn får nokre millionar i overføringsmidlar ei viss tid. Deretter er den melkekua død.

Vi andre blir ein utkant, med hurtig nedbemanning og avfolking. Dette vil vi ikkje sitte roleg å vente på.

Lovnad fra politikarane stoler vi ikkje på så langt som til neste kommuneval. Vi har sett at sittande politikarar fer med usannheiter. Lite tillitvekkande.

Folketalet.

Det blir fokusert på synkande folketal i Bremanger kommune. Dette blir det visst endring på ved å slå oss saman med Kinn.

Vil folketalet innanfor grensa til eksisterande Bremanger kommune auke ved samanslåing med Kinn? Skal denne kommunen begynne å produsere barn òg?

Ein gong fekk Bremanger eit generøst tilbod fra nokre markerte politikarar i Flora.

Vi skulle få lov å bruke våre eigne kraftpengar i 10 år til infrastruktur, noko som ville kome Flora til nytte ved ei samanslåing.

At vaksne folk kan tenke slikt er no ein ting. Men tenk å skrive slikt i avisa, og så vente at vi skal takke audmjukt for tilbodet!

Men no er dei no ikkje så gamle heller – desse gutane.

For å seie det slik: Der er nokre smarte politikarar borte i Flora, men eg håper inderleg at der er nokre kloke òg.