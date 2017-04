Dette innlegget er skrive av Ingrid Heggø, stortingsrepresentant, Sogn og Fjordane Arbeidarparti og Sindre Hornnes, nestleiar, AUF i Sogn og Fjordane.

Kampen for arbeidslivet

Den 1. mai er det 133 dagar igjen til vi skal velje den nye retninga for landet vårt.

Dagen er ei feiring av rettane arbeidarar har kjempa seg til, men også ei påminning om kampane vi har att.

I det historiske perspektivet har vi utruleg mykje å vere stolte av, men diverre har tryggleiken i arbeidslivet vårt møtt store utfordringar dei siste fire åra. Dette er noko som vi må ta på alvor, og som vi må stå opp for.

Etter regjeringa si svekking av arbeidsmiljølova i 2015, har ein fått ei tydeleg auke i midlertidige tilsettingar. Frå høgresida vert det argumentert at det er betre å ha ein fot innanfor arbeidslivet, enn ingen.

Forsking frå OECD viser derimot at ein auka tilgang til midlertidig tilsetting ikkje skapar fleire arbeidsplassar.

Det einaste det fører med seg er at dei som allereie har to bein innanfor arbeidslivet risikera å få ein fot utanfor igjen. I staden for å svekke arbeidsmiljølova, burde ho heller forsterkast for å møte framtidas arbeidsliv.

Tryggleik må tilbake i sentrum av lova, og regjeringa sitt frislepp av midlertidige tilsettingar må korrigerast.

Like viktig som ein fast jobb, er ein full jobb. Ufrivillig deltid er meir eller mindre ei skjult arbeidsløyse.

Når Helsedirektoratet i 2014 slo fast at vi kom til å mangle 30.000 sjukepleiarar innan 20 år, ser vi på det som eit paradoks at den største andelen av dei som jobbar ufrivillig deltid er i helsesektoren.

Vi kjem til å mangle færre hender om vi brukar dei vi allereie har fullt ut. Vi treng ei ny regjering som tek deltidsproblematikken på alvor og som jobbar for ein heiltidskultur.

«Tut og køyr», verka å vere mottoet til regjeringa då dei prøvde å opne opp for søndagsopne butikkar. Tilbakemeldinga frå folket var krystallklar. Dette var noko som vi ikkje ville ha. Men FRP og Høgre gav seg først når dei innsåg at dei ikkje fekk fleirtal på Stortinget for å sløyfe søndagen som ein fridag.

Vi ynskjer å behalde kviledagen. Dette handlar om at vi skal ha ein annleis dag, der ein kan bruke tid på familien, og tid for å lade opp batteria for neste veke. Dette er noko som er viktig for oss. No kjem det klare signal om at FRP og Høgre teke denne kampen opp att etter valet. Da må vi stå på barrikadane og ta kampen, men for å klare det er vi avhengig av å få eit politisk fleirtal som kjempar for det same.

Vi meiner at hovudregelen i arbeidslivet skal vere faste stillingar, ikkje fleire midlertidige. Vi vil ta grep for å få bukt på den ufrivillige deltida. Vi meiner også at søndagen skal vere ein fridag for så mange som mogeleg. Den 1. mai er det 133 dagar til vi skal velje retninga landet vårt skal ta dei neste fire åra. Valet er ikkje berre eit retningsval, det er også eit verdival. Det handlar om kva for Noreg vi vil ha, og kven vi vil vere. Vi må få eit arbeidsliv der alle skal med.