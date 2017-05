Dette innlegget er skrive av ordførar i Vanylven, Lena Landsverk Sande (V).

- Det er plast overalt og i alt

Strandryddeaksjonane har vorte eit årvisst – og naudsynt – vårteikn rundt om i landet. Det er no viktig at fleire blir med og bidreg. Difor vil eg oppmode deg om å nytte ein time av laurdagen din, den 6. mai, slik at ei strand nær deg vert litt ryddigare.

Rydding langs strendene bidreg til å sikre dyrelivet, både i havet og på land. For mange vart kvalen på Sotra med 30 plastposar i magen ei sterk påminning om kva trussel plast utgjer for dyrelivet. Men forsøplinga har skjedd lenge. No er det på tide å ta et skikkelig grep mot øydelegginga av naturen vår.

Kvart år hamnar fleire millionar tonn søppel i verdshava. I Norge dumpar vi årleg 34 000 tonn søppel, berre i Nordsjøen. I tillegg slepp vi ut 8000 tonn mikroplast, altså veldig små plastpartiklar årleg. Havet sluker alt. Men det forsvinn ikkje. Når plasten først har kome ut i naturen kan den forureine i fleire hundre år fordi plast vert nedbrote svært sakte. Ved norske strender, langs kysten og på havbotnen er det fullt av sneipar, plastflasker, fiskeutstyr, eingongsgrillar, posar, tauverk, gamle dekk, flasker, boksar og glasskår. Søppelet øydelegg kysten og havbotnen. Millionar av sjødyr, fisk og fuglar døyr årleg ved at dei set seg fast, kuttar seg opp eller et søppel. I Nordsjøen inneheld magane hos 94 prosent av fuglane plast, og store mengder torsk som blir fiska opp har plast i magen. Sjømat full av plast kan øydelegge Norge sitt rykte som havnasjon. Fiskemiddagen blir mindre fristande når vi veit at den kan innehalde mikroplast.

Strandryddedag. Det er likevel mykje vi kan gjere. Å plukke opp plasten som ligg i fjøra og levere den til gjenvinning er enkelt og effektfullt. I år skal Venstre-folk frå 100 lokallag over heile landet få med seg mange andre frivillige og ta eit tak for å ta vare på havet. Vi skal rydde langs strender, bekkar, innsjøar og andre stader der det finst mykje søppel. Dette gjer vi som eit ledd i den norske strandryddedagen som finn stad 6. mai – og vi oppmodar alle som har engasjement i saka om å bli med på dugnaden. Saman kan vi redde havet!

Dersom avfall som hovudregel vert gjenbrukt, resirkulert og til slutt energigjenvunne har vi lagt grunnlaget for ei bærekraft som tek omsyn til dyrelivet. Samtidig må vi løyse den pågåande søppelkrisa. Det flyt av søppelberg i verdshava. Dei er groteske manifestasjonar av det vi ser i miniatyr langs våre eigne strender. Vi trur Norge kan bidra med viktig marin kompetanse til å utvikle metodar for å hente opp søppel frå havbotnen, slik at det kan bli resirkulert.

Tiltakspakke mot forsøpling. Venstre har de tre siste åra sørga for at også Stortinget gir pengar for å kjempe mot forsøplinga av havet. Vi har kjempa gjennom 35 millionar kroner til opprydding av norske strender, eit prosjekt der fiskarar fiskar etter søppel, samt ei ordning for vrakpant for fritidsbåtar, slik at vi får slutt på at gamle båtar vert senka i fjordane. Venstre tok også initiativ til å forby mikroplast i kosmetikk og fekk gjennomslag for det. Dette er heilt naudsynte tiltak, men ikkje nok. Norge må ta større grep for å redde havet. I år 2050 vil det vere like mykje plast i havet som fisk dersom vi ikkje tek tak i problemet i åra som kjem. Og den einaste måten det kan gjerast på er gjennom kunnskap.

Vi trur de aller fleste av oss er motiverte og villige til å bidra til å snu utviklinga. Vi må utvikle og ta i bruk ny teknologi for reinsing og rydding av plast i havet. Venstre vil auke støtta til rydding av strender og å fiske avfall frå havoverflata, og auke midlane til forsking rundt marin forsøpling. Med politisk handlekraft, trur vi det nyttar.

Eg vonar flest mogleg blir med på årets ryddeaksjon, og at fleire blir bevisst at vi må slutte å behandle det blå matfatet vårt som ei gigantisk stor søppelfylling.