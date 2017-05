Dette innlegget er skrevet av Einar Ebbesen, Kystpartiet.

Tøyelige avstander

Kommunesammenslåinger skulle være frivillige, men ble ikke frivillige likevel.

Fylkesmann i Sogn og Fjordane, Anne Karin Hamre, anbefaler fire sammenslåinger som vil gi syv færre kommuner. Hun vil blant annet slå sammen Bremanger med Flora og Vågsøy, noe Bremanger ikke vil.

Da er det Fylkesmannen kommer med en begrunnelse for sammenslåingen som jeg ikke forstår: Hun sier at det er så langt mellom byene Florø og Måløy at det er nødvendig at Bremanger blir med. Er det da slik å forstå at avstanden blir kortere selv om byene fortsatt ligger der de ligger? Avstanden minker da ikke om Bremanger blir med i sammenslåingen?

Dette må vel være det man kan kalle et tøyelig begrep – eller rettere sagt tøyelige avstander!